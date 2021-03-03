免費看電影　桃園光影文化館3月主題影展播放33場精選好片

▲《神力女超人》劇照。（圖／文化局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園光影文化館配合婦女節規劃推出「女力綻放」主題影展，自3月5日起至4月30日將播放33場精選電影，展現柔性力量的女力電影，以女性導演及演員等角度觀點剖析不同的生命輪廓，另推出金馬獎得主陳淑芳為主題人物的「女力電影專題」，選映多部不同文化脈絡下成長的臺灣女性電影，透過影像看見百花齊放的女性力量。

▲陳淑芳演出《孤味》劇照。（圖／文化局提供）

光影館表示，「主題放映」單元挑選多部女性主題的好片，包括：好萊塢電影《神力女超人》則直白描述英勇的亞馬遜公主，面對困難障礙，突破自己以真正的力量、迎擊而戰，電影中也強調顛覆女性與男性觀點。

▲陳淑芳演出《親愛的房客》劇照。（圖／文化局提供）

主題放映影片之外，館方配合婦女節特別規劃「女力專題」單元，以金馬獎最佳女主角得主陳淑芳作為代表人物，選映她不同時期的4部電影作品，《風櫃來的人》中看見她扮演的溫婉小鎮女性，《青梅竹馬》裡扮演事業上果敢、決斷的女強人，也能在《孤味》看到她演繹母代父職的溫柔及堅強，《親愛的房客》中則是面對老年的艱辛及關係的轉化，陳淑芳在電影裡形塑出台灣女性堅強自信、溫柔婉約的多元樣貌，更以《孤味》、《親愛的房客》甫獲2020年金馬獎最佳女主角以及女配角。

另外，為了推廣台灣電影導演作品，進行多元化的影像教育，館方在4月份規劃了「時光潛望鏡」單元，放映黃明川導演的電影作品，選映了《破輪胎》、《西部來的人》、《給自己的情書》、《波濤最深處》等片，黃明川導演的鏡頭專注在台灣，藉由不同的敘事手法，以政治變遷、文化認同探討不同面向的台灣，深入淺出、深具意義且發人省思，推薦給喜愛電影的朋友，透過影像更深入認識台灣導演作品。

本次主題影展搭配電影放映舉辦3場映後座談(3/6《同一個屋簷下》、4/10《親子幻遊短片精選》、4/17《波濤最深處》)，規劃有「主題放映」、「女力專題」、「親子幻遊」、「重溫經典」、「時光潛望鏡」等電影單元，歡迎免費索票參加。

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