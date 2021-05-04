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桃園光影文化館5-6月主題影展　36場精選電影免費索票

▲桃園5-6月主題影展放映36場精選電影。（圖／文化局提供）

▲桃園5-6月主題影展放映36場精選電影。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

精挑好片免費看！桃園光影文化館5、6月主題影展「影像中的文學」，即日起至6月30日共選映36場精選電影，辦理豐富多樣單元包括：主題放映」、「短片精選」、「大師專題」以及「親子幻遊」等，另與第43屆金穗獎合作，邀請入圍導演現場與民眾一起賞析參獎影片，鼓勵新生代影像創作者。▲桃園5-6月主題影展放映36場精選電影。（圖／文化局提供）

桃園光影文化館表示，「主題放映」單元選映了多部台灣導演的優質作品，包括了鍾孟宏導演獲得第47屆金馬獎最佳導演的作品《第四張畫》，以及2020年台北電影節開幕片《無聲》。此外，賀照緹導演的《未來無恙》則為耗時七年拍攝的紀錄片，講述兩位鄉下女孩從青春期到成年七年間的故事，電影透過女孩的親身經歷，深入淺出地述說家暴、同婚、貧富差距等議題。

「大師專題」單元聚焦在賈樟柯導演的兩部作品，《天注定》講述四個人物保有理想，各自面對艱辛的生活，無形之中彼此交錯，用最壯烈的手段實踐江湖俠義，本片曾獲坎城影展最佳劇本獎；另一部作品為《一直游到海水變藍》，幾十位作家來到導演的故鄉－山西的一個小村莊，他們在這裡談論鄉村與城市，文學與現實，重新審視了社會變遷中的個人與家庭。

本次主題影展搭配電影放映舉辦6場映後座談或導讀活動，有(5/8《親子幻遊短片精選》、5/15《第四張畫》、5/22《無聲》、6/6金穗獎入圍影片－《溫馨家庭日》、《賴桑的黑色喜劇》、《安眠旅舍》、6/12金穗獎入圍影片－《陰道迷宮冒險記》、《印象禪武》、《大冒險鐵路》、6/26金穗獎入圍影片－《魚路》、《獨攀者》、《貓與蒼蠅》)，規劃有「主題放映」、「大師專題」、「親子幻遊」、「金穗獎」等電影單元，歡迎免費索票參加。

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