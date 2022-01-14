　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南警副局長等7人榮退　歡送茶會離情依依

▲台南市警局副局長王鳳輝等7人，將於1月16日退休，特辦榮退歡送茶會歡送。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局副局長王鳳輝等7人，將於1月16日退休，特辦榮退歡送茶會歡送。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局副局長王鳳輝、劉祥浤、警政監林中村、分局長蔡進閱、科長張夢麟、主任薛順太及專員顏光臨等7人，將於1月16日退休，為表彰退休人員多年來對治安及交通工作的付出與貢獻，市警局特於14日上午舉辦榮退歡送茶會。

台南市警局長方仰寧表示，副局長王鳳輝服務警界已經41年，同時是人事及交通專才，在警政署人事室及交通組服務期間，多次研訂警察人員管理條例、重要警職遴補作業原則及道路交通管理處罰條例等修法工作，功不可沒。副局長劉祥浤服務警界長達45年6月，曾經三度於澎湖服務，曾擔任澎湖縣警察局人事室助理員、望安分局長、更擔任澎湖縣政府警察局局長，對台南及澎湖治安及交通的付出與努力，深獲民眾肯定及同仁愛戴。

▲台南市警局副局長王鳳輝等7人，將於1月16日退休，特辦榮退歡送茶會歡送。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警政監林中村長期於中部地區服務，發揮溝通長才、全力以赴推動各項警政工作，將業務順利圓滿完成。分局長蔡進閱為人風趣，深獲部屬愛戴，在台南歷任玉井、麻豆、第四、佳里分局分局長。科長張夢麟近期鉅細靡遺辦理防疫工作，更完成建置電子化巡簽系統，對台南市警政工作，具有極大貢獻。主任薛順太隨時提供法制專業意見，讓外勤獲益良多。專員顏光臨長年於台南服務，服務熱心、工作積極，過去擔任副分局長時，推動地方警政工作，深獲各界肯定。

王鳳輝副局長等退休人員工作敬業樂群，備受各界好評，實為警界之光、台南人的驕傲。如今功成身退，方仰寧局長特利用茶會，致贈榮退紀念牌，祝福他們退休愉快，身體健康，並持續對警察工作給予支持及指導。

ET快訊
快訊／鄭文燦下令：游泳池、兒童戲水區、SPA暫時關閉
快訊／銀行確診夫妻足跡曝！搭捷運橫跨雙北　去過士林夜市
快訊／西堤員工搭捷運、火車通勤　足跡公布
快訊／西堤21員工「18人採檢結果曝」！仍有3人尚未出爐
快訊／北市增1例本土　西堤確診員工住北投
LIVE／桃園群聚擴及雙北　柯文哲最新說明
快訊／鄭文燦下令：SBL、T1禁止觀眾入場
快訊／宜縣府涉弊案！　2高官羈押禁見
西堤3外場員工「戴口罩也染疫」？陳時中點出3關鍵
醫籲北北基桃停辦尾牙「Omicron很黏人」　陳時中回應了
快訊／桃園最新28處足跡公布　好市多、夜市、新光三越
快訊／喬科維奇不能打澳網了！　澳洲簽證遭取消

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

安心辦年貨雲縣府聯合稽查大賣場　公布防疫加嚴規定

枋警防搶演練逼真　民眾：還以為是真的搶銀行

老五老基金會連續16年　實現「獨居不便長者」外出購物的想望　

南警副局長等7人榮退　歡送茶會離情依依

理想幼兒園設計展　嘉藥幼保系創意無限

南檢召開查緝民生犯罪視訊會議　宣示嚴查違法囤積哄抬物價犯行決心

南消七大隊辦防焰暨防火管理座談會　進行古蹟搶救演練保平安

史上最長消防安全健康步道在麻豆總爺　1月23日邀請你來踩春！

里港公所發放消費振興金　警演練防搶逼真

車不讓人「過馬路像玩命」　東港警方加強取締重罰

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

F-16V墜機...飛官搜救第3天　尋獲疑似人腿骨軍方鑑定中

鐵門一拉「勞贖」竄出找洞鑽　毛衣女被老鼠爬上身...嚇瘋了

劉品言接《華燈》花子試鏡3次才OK　曝林心如是真愛...章廣辰BYE

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

航空迷拍「F-16V墜海前」畫面　機腹朝上倒飛...疑飛官昏迷

安心辦年貨雲縣府聯合稽查大賣場　公布防疫加嚴規定

枋警防搶演練逼真　民眾：還以為是真的搶銀行

老五老基金會連續16年　實現「獨居不便長者」外出購物的想望　

南警副局長等7人榮退　歡送茶會離情依依

理想幼兒園設計展　嘉藥幼保系創意無限

南檢召開查緝民生犯罪視訊會議　宣示嚴查違法囤積哄抬物價犯行決心

南消七大隊辦防焰暨防火管理座談會　進行古蹟搶救演練保平安

史上最長消防安全健康步道在麻豆總爺　1月23日邀請你來踩春！

里港公所發放消費振興金　警演練防搶逼真

車不讓人「過馬路像玩命」　東港警方加強取締重罰

網美沒在上班「收入哪裡來？」　網揭2管道太勝利：長得正就穩了

媽有火車在追我！　雪納瑞端坐看電視超入戲「轉身逃跑」

貪吃虎斑「洪荒之力」緊咬雞腿...貓奴崩潰！網笑噴：根本惡魔

台鐵春節再加開114班車「1／19起開賣票」　最新自強號馳騁東線

柯文哲籲推動「疫苗護照」　禁內用、運動戴口罩衝擊民生經濟

業界創舉　限量500份錢母　直接外送到府

高中木聯／平鎮連4場扣倒對手　跨屆43連勝

男大生打工「3千元安全帽」飛了　他落網辯：買不起才用偷的

《華燈初上》復古美唇絕對必買TOP 5！每一支都美到讓人屏息

酒駕無照拒繳25萬罰款！執行署查封賴皮男房產　親友團出手相助

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

地方熱門新聞

台東晚間再傳境外移入+1！衛生局避談

台南仁德區汽機車車禍2人送醫

台南將加開6場疫苗追加劑

10年關懷不間斷　TPCF送暖復興愛滿溢

桃園設置30處社區接種站

台南疫苗接種預約系統網頁版上線

女子欠繳毒駕罰鍰強制扣車分期繳清

男子深夜蹲在路邊 因這原因被逮

獨／高雄醫事人員跨院支援「沒打第3劑」　每月得PCR1次

台南保育類「糙齒海豚」擱淺搶救

台南3處新式科技執法設備上路

黃偉哲強調2022年底全市換為LED路燈

消防安全健康步道邀請你來踩春！

市立體育館接種站湧人潮　林右昌：已規劃分流

更多熱門

相關新聞

台南婦遭詐提200萬放信箱　女車手取款被捕

台南婦遭詐提200萬放信箱　女車手取款被捕

台南市警五分局實踐派出所12日晚上6時許，據報循線查獲出面取款的吳姓女車手，共追回97萬餘元不法所得，全案目前由五分局以詐欺等罪擴大偵辦中。

申請多個假帳號「假招商真詐騙」　29歲男收押

申請多個假帳號「假招商真詐騙」　29歲男收押

屁哈巴頭當墊腳　邊牧冷笑偷暗算

屁哈巴頭當墊腳　邊牧冷笑偷暗算

王正坤慰勞南警一分局

王正坤慰勞南警一分局

榮退掃雷車坐鎮吉安　老兵睹物思情激動唱隊歌

榮退掃雷車坐鎮吉安　老兵睹物思情激動唱隊歌

關鍵字：

南警副局長榮退歡送

讀者迴響

熱門新聞

羅霈穎善心延續

Keanna突發文標ØZI：一直扎在我心裡的男孩

《大學生》班底赴陸「百萬存款被騙光」

快訊／桃園Omicron疫情擴大　侯友宜曝「最壞打算」

《單身》金賢中理想型不是宋智雅　直球告白「女神級演員」

LINE 12.0.0版本新功能！　2招教你「接收訊息更隱密」

居服員「3條傳播鏈」今增5例！第二波燒到新北、新竹

「恐怖第二波」正在發生！行員確診男友是物流員

即／F-16V失聯飛官疑尋獲手指　家屬趕往殯儀館指認

下體飄「腐爛魚腥味」他乾嘔到吐　女友先嚇傻再爆哭

即／中壢聯邦銀行群聚持續擴大！桃園確診再+6

戴口罩還被傳染？醫嘆「76%人都戴錯了」：是非常大警訊

陳庭妮首發聲！交往胡宇威8年「愛情中盡情任性」

快訊／1922平台明上午10點重啟！依照年齡分三階段預約

快訊／銀行員丈夫染疫「住板橋」　捷運板南線足跡曝光

更多

最夯影音

更多
政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」
「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面