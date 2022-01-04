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「水鴨子」榮退！陸戰隊掃雷車坐鎮吉安　老兵激動唱隊歌

▲▼榮退的陸戰隊掃雷車俗稱的「水鴨子」坐落吉安鄉「希望公園」。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼榮退的陸戰隊掃雷車俗稱的「水鴨子」坐落吉安鄉「希望公園」。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全國首輛安置於民間的「LVTP5-E1海陸兩棲工兵掃雷車」，坐落於吉安鄉「希望公園」，鄉公所藉元旦升旗活動在近6000名鄉親見證下，由鄉長游淑貞、花蓮縣海軍陸戰隊退伍隊員協會創會理事長林明華以及各界長官貴賓共同為保家衛國光榮退役的「工兵掃雷車」揭開紅彩，讓全鄉民眾一睹英姿不減的兩棲履車風采。

▲▼榮退的陸戰隊掃雷車俗稱的「水鴨子」坐落吉安鄉「希望公園」。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

海軍陸戰隊退伍隊員協會創會理事長林明華率領會員們代表高雄左營海軍陸戰隊戰車大隊致贈重達三十七公噸，長十二點一米、寬三點九米的「兩棲工兵掃雷車」獻給吉安，且在數千位鄉親齊聚掌聲中坐鎮吉安。全體隊員精神抖擻喊出「一日陸戰隊，終身陸戰隊」的忠誠口號，並高聲齊唱海軍陸戰隊歌，讓所有榮退任國軍好朋友以及全場參與者感受威武士氣，以及軍愛民、民敬軍的世代傳承愛國情操。

▲▼榮退的陸戰隊掃雷車俗稱的「水鴨子」坐落吉安鄉「希望公園」。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

海軍陸戰隊退伍隊員協會創會理事長林明華率領會員們代表捐贈並由6千多名鄉親見證歡迎。

歌詞中「水上策飛馬，灘頭建奇功」正是形容這部「海陸兩棲工兵掃雷車」於水路作戰時搶灘登陸最佳寫照。理事長林明華說，三軍陸海空演習搶灘攻擊時，這台工兵掃雷車配有排雷犁及排雷爆炸索，由掃雷小组人員實施灘頭排雷、開設通道，於登陸部隊搶灘前預先開闢安全路線，以利後續搶灘成功。他感謝游鄉長對於協會的支持，並表示每到國家節慶總能於吉安鄉重要道路看到旗海飄揚的景象，這次於希望公園裡設置具紀念意義的戰車榮耀國軍精神，相信也能帶給在地孩子們很多軍史的認識和成長探索的知識。

▲▼榮退的陸戰隊掃雷車俗稱的「水鴨子」坐落吉安鄉「希望公園」。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

俗稱「水鴨子」的工兵掃雷車與海軍陸戰隊員具有濃厚的革命情感，活動現場一位江添丁先生拿出泛黃的退伍令告訴游鄉長，50年前就是擔任「LVTP5-E1海陸兩棲工兵掃雷車」的駕駛員，在有生之年還能見到它的雄姿、陪著它在地宜居養老，眼眶泛淚無限激動，深深地向鄉長致謝。

▲▼榮退的陸戰隊掃雷車俗稱的「水鴨子」坐落吉安鄉「希望公園」。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

50年前擔任掃雷車駕駛的江添丁先生拿出泛黃的退伍令，眼眶泛淚無限激動。

睹物思情的他述說，50年前美軍運輸艦將工兵掃雷車運送至台灣，當時在役擔任登陸戰車兵的江添丁跟著隊伍前往高雄左營外海迎接，並親駕駛回作戰基地桃子園營區，服役期間從保養、上漆、實際演練皆與車形影不離，民國62年退伍後，睽違49年能再次相逢，點點滴滴的回憶湧上心頭，站在裝甲車前眼眶含著淚水、唱著軍歌，他表示，海軍陸戰隊在營是精兵，在鄉是良民，不怕苦，不怕難，不怕死，這份精神也將常駐在吉安。

鄉長游淑貞感謝林明華理事長，歷經二年餘無畏艱辛多次穿針引線，讓全國第一台水鴨子坐落在吉安希望公園陪著孩子一起成長，也讓許多榮民伯伯、海軍陸戰隊的好朋友到此懷念軍旅生涯回憶。

戰車與一旁工藝達人打造的三米高「鋼鐵人」共同駐守希望公園入口迎賓處，共構繽紛多元的文化氛圍。
 

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