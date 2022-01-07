守護治安春節不打烊　王正坤慰勞南警一分局

▲台南市警一分局義警第一中隊長王正坤醫師，6日晚上於長榮酒店舉辦義警年終餐會，偕同王定宇立委、副市長戴謙等人，慰問市警一分局員警、義警等人員辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

守護治安春節不打烊，台南市警一分局義警第一中隊長王正坤醫師，6日晚上於長榮酒店舉辦義警年終餐會，向辛苦的義警兄弟與警察人員說聲謝謝，立委王定宇、台南副市長戴謙與方國璽分局長勉勵義警，感謝大家堅守崗位，維護治安，創造美好優質的生活環境。

農曆春節將近，警力更為重要，詐騙集團蠢蠢欲動，必須防範偷竊、搶劫與街頭鬥毆事件。民眾歡聚，必須嚴防酒駕肇事，以免危及民眾生命。隨著天氣變冷，節慶期間的群聚機會增加，COVID-19新冠肺炎病毒也會伺機傳播感染，警力也必須配合防疫措施。這些繁重的工作都需要眾多的警察人員、義警、民防、志工、守望相助隊與警友會等協助執行勤務，民眾才能擁有快樂安全的春節假期。今年加強重要節日安全維護工作主軸是「治安平穩、交通順暢、民眾安心」。防竊、防搶、防詐騙宣導、取締賭博犯罪、維護金融機構安全、防制幫派犯罪、強力掃蕩毒品、強力打擊詐欺。交通疏導管制、防制交通事故、加強取締重大違規、結合民力服務社區。

義警第一中隊長王正坤醫師熱心公益，長期支持警方維護治安。王正坤醫師現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，長期投入社會關懷與照顧弱勢，並且擔任長榮大學博士班老師與成功大學EMBA碩士班老師，授課品牌管理、供應鏈管理、連鎖管理與醫學美容。

王正坤醫師表示，警察工作的辛苦，大家都能夠感同身受，在民眾團圓過節的日子裏，仍堅守崗位守護民眾健康。更要感謝民間力量的義警兄弟奉獻心力全力協勤，守護治安春節不打烊。