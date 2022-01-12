申請多個假帳號「假招商真詐騙」　杏仁哥也受害！29歲男收押

記者林悅／台南報導

29歲吳姓男子在網路上假藉「佛光山春節市集」、「台南林初埤木棉花季」及「國際蘭花展」等名義，進行招商詐騙，經方仰寧局長指示成立專案小組，循線查獲吳嫌，起獲招商契約書、切結書、攤位收據證明及提款卡等證物，查出吳嫌獲利上百萬元，除依詐欺等罪嫌送辦，檢方聲押獲准，並擴大偵辦中。

▲29歲吳姓男子，在網路上假藉「佛光山春節市集」、「台南林初埤木棉花季」及「國際蘭花展」等名義，進行招商詐騙，獲利上百萬元，目前擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警一分局、歸仁分局、白河分局及刑警大隊等單位共組專案小組，並報請台南地檢署黃銘瑩檢察官指揮偵辦，警方於1月10日晚上6時50分許，在台南市東區崇善路查獲29歲吳姓犯嫌，起獲手機、招商契約書、切結書、攤位收據證明及提款卡等證物。

據專案小組調查，吳嫌涉嫌在網路社群媒體申請多個假帳號，以買空賣空方式，向被害人謊稱為市府合意之公關公司，負責活動攤位招商，要求被害人交付費用，過程還會簽訂合約書，取信被害人，不法獲利新台幣上百萬元。受害人包括知名韓粉「杏仁哥」。

案經黃銘瑩檢察官指揮專案小組，以違反詐欺、洗錢及偽造文書等罪嫌，持拘票拘提吳嫌到案，並向台南地院聲請羈押，由專案小組持續擴大偵辦中。

警方特別呼籲，詐騙案件層出不窮，防不勝防，民眾如有疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或110詢問相關問題，以利警政單位快速掌握情資，溯源追查不法，避免更多民眾受害，保障民眾財產安全。另民眾如有遭本案手法詐騙，請逕向專案小組聯繫（台南市警刑警大隊，聯絡電話06-6322030）。