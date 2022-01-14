安心辦年貨雲縣府聯合稽查大賣場　公布防疫加嚴規定

記者蔡佩旻／雲林報導

農曆春節將至，雲林縣衛生局及建設處與消防局為提供民眾「平安過新年、無憂又團圓」之安全環境，保障民眾出入公共場所消費安全，今（14）日對「斗六生鮮、服飾店、鞋店聯合賣場」進行消防設備、建築防火、逃生動線、食品標示等項目稽查，另副縣長謝淑亞同時公佈雲林縣疫情加嚴措施。

▲針對疫情加嚴措施，副縣長謝淑亞說明，因應疫情趨勢，「從明（15）日起醫院及住宿型機構暫停探視」。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣副縣長謝淑亞今日中午帶領消防局、衛生局及建設處團隊，對「斗六市全聯鎮南店、思夢樂、全家福賣場」進行聯合稽查，副縣長謝淑亞於賣場實際要求進行消防編組演練，針對發生火災時之通報、初期滅火、避難引導及安全防護等進行考核，現場員工依照相關計畫進行消防演練，演練過程逼真，充分展現該場所對於消防安全之應變能力。

▲防火鐵捲門經測試後隨即降下防煙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局長曾春美指出，早在去年11月即啟動「111年度春節複合式專案計畫」，動員全縣稽查人員至轄內食品製造、販售業及年菜餐廳業者等處進行抽樣檢驗。同時提醒消費者採購年節食品時，要掌握「六不原則」，「標示不清不買、過於鮮豔不買、有異味者不買、來源不明不買、有破損者不買、已足夠者不買」。

▲副縣長謝淑亞與消防局長林文山，測試消防設備是否運作正常。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

副縣長謝淑亞表示，針對大型賣場，一定要求業者規劃消防安全動線，業者切勿擅自囤積貨物在防火避難設施及通道上。此外，亦肯定雲林縣消防局局長林文山、衛生局局長曾春美及局處同仁於春節期間持續加強各類公共場所消防安檢與食品衛生安全勤務之辛勞。

▲針對賣場中消防器材一一檢視是否損壞或過期。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另，針對疫情加嚴措施，副縣長謝淑亞說明，因應疫情趨勢，「從明（15）日起醫院及住宿型機構暫停探視」，最重要是呼籲所有鄉親，不管是第一劑、第二劑、第三劑大家要進快出來打，為了自己與家人，最中要是健身體康。

▲衛生局長曾春美提醒消費者採購年節食品時，要掌握「六不原則」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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