張麗善被點名下架稱「雲林還有蘇家」　蘇治芬嗆：有膽做蘇家人？

▲蘇治芬。（資料照／記者蔡佩旻翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨前立委顏寬恒二度在中二選區立委選戰落敗後，部分綠營人士喊出下架雲林張家，但雲林縣長張麗善則指，大家別忘了雲林還有一個蘇家（指立委蘇治芬）。對此，蘇治芬昨深夜反擊，蘇家長存感恩之心，感恩鄉親給我們服務的機會，被稱是派系，是抬舉了；那些指陳雲林蘇家是家族政治，是地方派系的人，「又是否有膽量做我蘇家人？」

在顏寬恒落選後，台灣基進新聞部副主任陳子瑜提到還有一個地方派系「雲林張家」，需要大家共同的關注；民進黨立委蘇治芬也發文疾呼，「下架張家讓雲林更好」。不過，張麗善9日透過新聞處長羅楚東，表達蘇治芬的言論一向仇恨值很高，雲林縣府不予置評。

隔天張麗善被問到中二選後大家對地方派系和選民結構正在改變，未來您在競選連任有什麼樣的選戰策略？她回嗆：「不要忘了雲林還有一個蘇家，蘇家在雲林從政時間不會比張家短，從政的角色扮演也扮演了相當多的角色。」臨走前張麗善又再次強調，「雲林不是只有張家，還有個蘇家，大家請別忘了」。

對此，蘇治芬13日深夜在臉書表示，「我從不認為我的父母到我這一輩的從政，是在享受政治的光芒。戒嚴時期，我們活得戒懼，在馬英九時期，我們活得戒慎；現在，我們活得，深怕自己做得不夠好，會對不起人民和對不起土地，我們蘇家長存感恩之心，感恩鄉親給我們服務的機會。」

蘇治芬說，一直我們只有陽春的從政，沒有任何的附加利益，包括營私屯寨；「說我家是派系，是抬舉了，說我家是家族政治，可也太瞧得起了，因為除了使命，我家姐弟都希望只在這一代，畢竟我們姐弟的記憶抽屜，藏有太多不願回首的黑暗歲月」。

蘇治芬反擊，種種檢討與指陳她都能接受，比起年少所經歷的那些，這都已算不上什麼，但那些指陳雲林蘇家是家族政治，是地方派系的人，又是否有膽量做我蘇家人？