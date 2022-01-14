老五老基金會連續16年　實現「獨居不便長者」外出購物的想望　

記者蔡佩旻／雲林報導

老五老基金會「擁抱獨老，愛不打烊」弱勢獨居長輩關懷服務已邁入第十六年，每農曆年節前，為讓獨居弱勢長輩感受到新年佳節氣氛，老五老基金會連結快樂志工隊今（14）日除服務莿桐區70多名老人送物資外，其中5名外出較困難長輩，由志工親送到全聯莿桐和平店協助購物，為即將迎來的新年做準備。

▲老五老基金會連結快樂志工隊今日服務莿桐區70多名老人送物資，其中5名外出較困難長輩，由志工親自送到全聯莿桐和平店協助購物，為即將迎來的新年做準備。（圖／記者蔡佩旻攝）



老五老基金會莿桐服務中心社會工作員李玉婷說明，樂志工隊已與老五老合作將近六年，平時就會支援各式活動，而在這次的購物活動，他們為獨居弱勢的五位長輩計算購物清單的款項、拿取各種品牌的乾貨，隨伴在側的身影讓長輩能安心逛街，經歷一趟可以外出、與人互動、有選擇機會的購物之旅。

▲獨居加上行動不便，阿嬤很久沒有出門逛商場，可以親自挑選喜歡的食品顯得相當開心。（圖／記者蔡佩旻攝）

67歲的張阿嬤為獨自居住的瘖啞人士，平時僅能以筆交談，近幾年又容易頭暈，導致走路步態不穩，外出的頻率逐漸減少。2年前開始使用老五老的居家服務，不只改善了他的日常生活，也與老五老培養出溝通的默契與信任。為了參加這次的購物活動，事先擬好購物清單，在工作人員的現場來回協尋、紙上一來一往的確認中，採購了保久乳、衛生紙，及餅乾、巧克力等物品。

▲行動不便阿嬤因獨居鮮少外出，老吾老基金會社工特地準備輪椅，將阿嬤接到商場內購物。（圖／記者蔡佩旻攝）

老五老基金會李玉馨主任表示，在長期關懷弱勢獨居長輩過程中，發現很多時候長輩收到的捐贈物資，不一定符合自己真實的需求，卻因受到身體老化、退化、不便的侷限，僅能別無選擇地被動接受物資，藏在內心深處仍懷念著以前行動自如、可以自由選擇購物的時光。感謝志工協助、店家支持，及「好好變老」公益計畫贊助購物基金，讓長輩再次實現外出購物的想望。

▲幾乎無法出門的長輩們難得挑選自己喜歡的生活用品，專心聽志工一一解說。（圖／記者蔡佩旻攝）



老五老基金會指出，老五老除了年前帶長輩外出購物、除舊佈新外，老五老每年小年夜亦將一份份當天現煮的年菜，送到長輩家；平時也透過居家修繕、送餐服務、關懷陪伴及圓夢等計畫，讓愛全年不打烊。然而，目前助老經費未達六成，盼大眾愛心響應，助老不打烊！捐款專線：04-22463927＃19。

▲老五老基金會連結快樂志工隊今日服務莿桐區70多名老人送物資，其中5名外出較困難長輩，由志工親送到全聯莿桐和平店協助購物，為即將迎來的新年做準備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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