賣場年貨採買教戰手則！網教「年前促銷滿額再送9折現金抵用券」

▲看好歲末年終年貨採買潮，連鎖賣場大潤發祭出全館過年9折優惠券促銷活動。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

農曆春節將至，民眾趕著採買年貨，怎麼才能買得便宜買得方便？網友一致認同「賣場一站搞定最省事」、「賣場想去就去，東西最齊全」、「賣場年前都有促銷買下來最划算」，看好歲末年終年貨採買潮，連鎖賣場大潤發祭出全館消費滿2000元送9折現金抵用券，各式年菜、生活用品、電器全部下殺折扣還送現金抵用券，因疫情關係，大潤發提供官網下訂到店取貨，讓民眾買好買滿過好年！

▲大潤發精心將各館佈置成年貨大街，整間賣場充滿溫馨年味。

愈接近春節人潮愈多，鼓勵民眾提早開始準備年貨，大潤發精心將各館佈置成年貨大街，一走進去立刻充滿溫馨年味，不只這樣，為了讓民眾省錢有感，宣佈推出2波9折優惠活動，第一波9折優惠券於1/15~1/16提早發送，單筆滿2000元(含)以上送9折現金抵用券(每人每卡期間現領乙次，單次最高回饋5000元現金抵用券)，民眾可於1/17~1/22消費使用現金抵用券，剛好趁機買齊過年需要的年菜及伴手禮，第二波9折優惠券則於1/23~1/30發送，可於1/31~2/28期間使用現金抵用券，過年期間、開工後有缺任何東西都可以用優惠券買到便宜；想減少人群接觸又需要採購年貨，大潤發也提供官網線上訂購，點選到店取貨，價格促銷同步賣場，就連9折活動也可以參加，防疫也能聰明採購！

▲民眾開始準備年貨，大潤發宣佈推出2波9折優惠活動。

歲末年終大掃除同時也是家中汰舊換新的時刻，看好宅經濟當道，大潤發針對家中的大小家電、佈置物品等商品降價促銷，家家必備的電視、冰箱、洗衣機等大型家電推出30期0利率，指定家電品項萬元以上每滿5000元現折500元，3C用品、小家電也分別有消費滿額現折促銷，並加碼大方送贈品，例如購買70吋以上電視直接送超夯任天堂Switch黑色主機、購買日本製冰箱、洗衣機直接送Honeywell空氣清淨機，等於買一台送一台，再用現金抵用券添購電器省很大。

▲大潤發集結上百道開運冷凍年菜，佛跳牆象徵「福壽全」很喜氣。（圖／大潤發提供）

▲象徵「全家平安」的全雞燉雞湯，簡單覆熱即可端上桌。（圖／大潤發提供）

年夜菜可是各家年度重頭戲，廚藝不夠精湛也想端出厲害年菜不是夢想，大潤發集結上百道開運年菜，消費滿1388元送120元現金抵用券，象徵「福壽全」的佛跳牆、象徵「全家平安」的全雞燉雞湯等費工費時年菜都有，同時還有名店紅豆食府、王品、彭園、海底撈等餐廳年節限定推出的年菜，可當返鄉伴手禮也能幫年前忙碌的民眾輕鬆準備年夜飯，同時冷凍包裝海鮮消費滿999元送100元現金抵用券，其中大潤發獨賣的冷凍藏金蝦更是更是激推商品。

▲上百道冷凍年菜，準備年夜飯更輕鬆。（圖／大潤發提供）

大潤發提醒9折促銷活動，發送期間會員每卡限領一次，抵用券、電子禮券、特定商品不累計在單筆消費金額中，且回饋的消費金採用「四捨五入」方式計算，例如消費2488元四捨五入後回饋金額為249元、消費3112元四捨五入後回饋金額為311元，記得回饋金需要於指定時間內使用，錯過這一波就要再等一年！