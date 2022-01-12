花蓮東大門夜市重啓人流管制　不開放試吃

▲因應中央維持第二級疫情警戒，東大門夜市重啟總容留人數上限規定且不開放試吃。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應中央疫情指揮中心日前宣布自1月9日起至1月24日維持第二級疫情警戒標準並調整相關規定，其中賣場、超市及市場加強人流管制：室內1.5米/人（2.25平方米/人），室外1米/人（1平方米/人）及不開放試吃(也不能邊走邊吃)，並落實實聯制、量體溫等防疫措施。

花蓮縣政府表示，即日起縣內市場及夜市加強宣導落實管理及各項防疫標準，東大門夜市也將重啟總容留人數上限4000人之規定，並且在東大門夜市以高規格防疫來確保工作人員及遊客安全，歡迎全國鄉親來花蓮安心旅遊。

觀光處長張志翔表示，中央宣布1月9日起調整防疫措施，縣府隨即配合更新相關防疫公告，通知各鄉鎮市公所及民有市場務必加強人流管制、禁止試吃活動及邊走邊吃，並持續落實實聯制、手部清潔及量體溫等防疫措施，近期也將視情況對民有市場如美崙、黃昏、福興、太昌三角市場及北埔市場進行稽查；東大門夜市也即依據室外社交距離規定重啟園區總容留人數上限4,000人之規定，當達到人限時就會進行一進一出的管制措施。

▲東大門夜市是花蓮縣內最大的人潮聚集熱點，縣府以高規格防疫來確保工作人員及遊客安全。

東大門夜市是花蓮縣內最大的人潮聚集熱點，因此花蓮縣政府在東大門夜市持續維持高規格防疫措施，夜市每一處出入口皆配有數位人流系統、熱顯像儀監控入場民眾體溫，並請民眾確實配合非用餐時必需全程配載口罩、保持安全社交距離並禁止邊走邊吃。

觀光處張志翔處長強調，花蓮縣政府盡最大努力讓東大門夜市成為民眾能放心購物的安心夜市，縣政府要求夜市所有攤商及工作人員均須依防疫指引規定落實自主健康管理，一律全程配戴口罩加面罩及勤作手部清潔，禁止辦理試吃活動並於下班後完成攤位消毒以維護大家的安全，同時也呼籲民眾共同配合防疫工作。