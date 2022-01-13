北港工藝坊「祈福旗虎」傳統工藝展開鑼　45位工藝師創作祈福

▲北港工藝坊最新藝展「祈福旗虎」今天開鑼，邀請工藝師以值年「生肖」創作祈福，明年生肖屬虎，共45位工藝師提供作品展出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

位於雲林縣北港鎮共和街的「北港工藝坊」是以北港宗教工藝產業為主體的據點。最新藝展「祈福旗虎」今天開鑼，展示以「虎」為主題木雕、燈籠、剪粘等工藝精品，工藝坊負責人蔡享潤表示，虎與福讀音相近，多位老師以「虎咬錢」等吉祥寓意創作，帶給參觀民眾新年好福氣。

雕刻工藝師蘇榮凌說明，為迎接虎年，以「錢虎」（咬錢虎）創作，商家可以在櫃台擺放，在虎年行大運發大財；藝閣大師顏三泰製作「祈福旗虎」花燈，虎頭與虎尾都能擺動，可愛吸睛，他還坐上花燈象徵為大家「祈（騎）福」。

工藝坊負責人蔡享潤指出，工藝坊每年春節前都會舉辦「12生肖展」，邀請工藝師以值年「生肖」創作祈福，明年生肖屬虎，共45位工藝師提供作品展出。生肖展展出工藝品包括花燈、十字繡、木雕、石雕、剪粘、紙雕、纒花、油畫等，作品都是精采的喜氣虎年吉祥圖騰，為大家帶來福氣。



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