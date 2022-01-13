騎到睡著...雲林翁連人帶車摔田裡　警即刻救援　

▲吳姓老翁向警員表示早上至市場買菜後騎乘電動車返家途中卻不慎睡著，才會連人帶車摔進田裡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局虎尾警分局日前接獲民眾報案指出，元長國中前方一處農地有名老人摔落田中無法動彈，元長所警員楊智任獲報後趕赴現場，將患有中風行動不便的老翁救起，所幸農地剛完成翻土，鬆軟泥土讓老翁毫髮無傷，僅受驚嚇。

虎尾警分局指出，警員楊智任到場發現農地裡倒臥一名吳姓老翁(47年次、有中風病史)，身旁還有一台電動車，立即協助先將吳姓老翁扶至路旁休息，再與民眾一同將老翁電動車搬上路邊。吳姓老翁向警員表示早上至市場買菜後騎乘電動車返家途中卻不慎睡著，才會連人帶車摔進田裡。

虎尾警分局說明，所幸該處農地已收割完畢僅剩鬆軟泥土而無作物或積水，吳姓老翁僅受驚嚇而未受傷，否則後果不堪設想，吳姓老翁離開時不斷向員警道謝，並對警方的即時協助與幫忙，表達由衷的感激。

▲雲林縣警察局虎尾警分局日前接獲民眾報案指出，元長國中前方一處農地有名老人摔落田中無法動彈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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