業界創舉　限量500份錢母　直接外送到府

圖、文／信義房屋提供

在元旦與大年初一時節，總能看到民眾為求錢母在宮廟前徹夜排隊，然而看到民眾想求好財運如此傷神費時，本土外送品牌《有無外送》腦筋動得快，平台業者首創將錢母直接外送到府。

有鑑於每逢春節期間即可看到求財的信徒在宮廟穿梭求錢母，但隨著海外返鄉熱潮將至，國內疫情恐隨時拉緊報，《有無外送》團隊們親至台北有名的求財聖地中和烘爐地南山福德宮為用戶們領錢母。自1月14日至1月30日止，凡於《有無外送》平台訂餐即有機會獲得「有無外送獨家一元錢母」，限量500份。

▲業界首創，有無外送平台為用戶去台北知名烘爐地財神廟祈求一元錢母。

《有無外送》副總經理陳正釗表示：「去年無論公部門或私企都有與宮廟合作，發起多個在地信仰轉至數位的成功案例，由此可得民眾對在地信仰便捷服務的好感值。因此今年我們特以加值服務的角度出發，無償回饋且不設定低消門檻的方式，將隨單贈送《有無》的用戶錢母。這都是團隊們親自上山擲筊過爐，並將加持過的錢母直接外送到府。用戶只需動動手指輕鬆訂餐，在享受美食期間同時收穫好彩頭好財運。」

▲有無科技副總陳正釗親自擲筊聖杯後手捧錢母過香。

《有無外送》同步推出「財神爺快閃」活動，農曆春節前在週末不定期以游擊方式，財神爺現身於天母士東市場、天母圓環等處發放「有無外送獨家一元錢母」。舉凡與財神爺拍照上傳於社群的民眾還有機會獲得小型電暖爐。

除此，為讓未使用過《有無外送》服務的民眾一同沾喜氣享財運，更推出＜限定店家，新用戶滿800折400＞ 超值優惠活動，限定店家皆為天母知名人氣餐廳，其中包含LA PASTA義麵屋、Eddy’s Cantina 艾迪墨西哥餐廳、SNAIL蝸牛義大利餐廳、金蓬萊、圓心遠川滬料理、洪樓、塗姆埔里小吃、紅瓦厝等中西式不同的料理。