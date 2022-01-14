老闆突宣布「年終過完年再發」　老司機勸快逃：年後公司還在？

▲公司突然延後發6個月年終。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

即將迎來農曆新年，不少公司都已經發放年終、吃完尾牙，不過一名網友透露，今年公司的規定不一樣，等到現在年終仍未入帳，結果老闆突然宣布「年終要到2月25日再發」，屆時都已經過完年3周，不禁讓他有點擔心，「有人公司也是這樣嗎？」

原PO在PTT表示，公司日前無預警宣布年終「年後再發」，沒有說明原因，依照他過往經驗，每年年終都是6個月左右，且年終一般來說都是過年前就會發了，大概落在吃尾牙前後，沒想到今年公司突然決定延後發放，而且還比別人晚1個多月，忍不住擔心公司是否發不出錢來，過完年還能順利領到6個月年終嗎？

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▲網友猜測公司是發不出錢來，員工要注意了。（示意圖／記者劉維榛攝）



網友聽到這消息的第一反應就是公司財務出狀況，臨時生不出年終才會延後發放，「小心年後公司就不見了」、「公司可能經營有問題」、「小心年前被開除」、「除了拿不出錢還沒聽過年後才發的」、「拖時間的通常都快倒了，別傻傻地做白工」、「這種預兆接下來就是月薪也延後囉」、「錢會往後拖的營運都有問題，建議可以先打開104多看幾間了。」

不過也有另一種可能性，網友說許多公司會擔心員工領完年終就跳槽，所以會將年終分批或是延後發，「有遇過年終一份分三次的」、「很多公司都搞這套啦，怕你領完就跑，先只能領一半。」