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春節暖舉！送年菜陪孤老、親筆春聯發愛心

▲▼信義房屋,春節,年菜,春聯,獨居老人,華山基金會,公益,愛心雲。（圖／記者張芳瑜攝）

▲信義房屋台中大里5間分店春街前夕協助華山基金會送年菜以及關懷獨居老人。

圖、文／信義房屋提供

春節即將到來，疫情襲捲2年，弱勢關懷受到影響，有企業鼓勵同仁走進社區送愛心。信義房屋台中大里五家分店連續三年協助華山基金會於春節期間送年菜給獨居老人，並且為長輩量血壓和聊天陪伴；內湖明湖店同仁則為社區免費寫春聯，從白天寫到晚上，卻覺得助人很快樂。

懷抱回饋社會的心，信義房屋積極走入社區做志工、幫助居民。在台中大里有五家店連續三年每個月協助華山基金會走入在地社區關懷獨居長輩，量血壓及陪伴，適逢春節期間送年菜關懷獨居長輩。

「曾拜訪過一位長輩，他家中兄弟姊妹中有兩位自殺身亡，接連噩耗讓他喪失活下去的勇氣，想要一了百了，透過我們不間斷的陪伴給他正能量，安慰生活上還有其它美好的事情，經過數個月陪伴後，他心情逐漸好轉，告訴我們他要好好活下去。」信義房屋大里興大店店長賴凱翔擔任華山基金會志工已有兩年時間，認為運用自身力量可以達到善的循環，是持續做這件事最大的意義。

賴凱翔說，原本部份同仁認為額外撥出時間做志工會減少跑業務時間，想不到在親身投入志工活動後，因幫助人而獲取更多快樂，反而擁有更多熱情去服務客戶。

華山基金會表示，面對人口老化，基金會長期缺乏志工，有信義房屋的夥伴願意協助走入社區，感到非常開心，也對信義房屋鼓勵同仁投身志工活動、熱心公益非常讚賞。

信義房屋內湖明湖店專案經理胡昇穎寫得一手好字，過去在台灣、日本和大陸書法比賽中獲獎無數，於是他運用長處、無私奉獻社區。胡昇穎說，為回饋社區，他三年前主動向位在內湖的「榮耀世紀」社區總幹事提出，他願意教社區居民寫書法，讓長輩們培養興趣。

經過社區審查後，胡昇穎每兩個禮拜上一次書法課，已上課近三年時間。社區主委請胡昇穎於春節前夕可幫忙寫春聯贈送給住戶，於是他每年都會在春節前安排一天到社區寫春聯，且接受各式各樣的點單要求。雖然每次都從白天寫到黑夜，胡昇穎並不覺得累，他說，他會找學員們一起來寫，每次活動氛圍非常溫馨，讓他獲取更多快樂。
 

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