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最正建築工「2.5cm美甲」照樣砌磚！　大濃妝被笑：粉底比油漆多

▲▼最正建築工「2.5cm美甲」照樣砌磚牆。（圖／翻攝自TikTok）

▲漢娜著超濃全妝、2.5公分長的美甲，穿梭在建築工地裡。（圖／翻攝自TikTok）

記者張方瑀／綜合報導

英國18歲少女漢娜有著和別人不同的職業，她頂著超濃全妝、2.5公分長的美甲，穿梭在建築工地裡，原來她是名建築系學生，且從小就跟著父親一起進出工地，砌磚、搬水泥完全難不倒她。不過，她也承認遇過不少歧視，連女性朋友都對她說，這應該是男人的工作。

根據《太陽報》報導，漢娜（Hannah Uddin）來自英國西米德蘭茲郡（West Midlands），她從12歲起就跟著擔任設計師的父親到建築工地，耳濡目染的她決定也投入建築業，而這個決定也得到家人和老師的支持，但網路上仍有許多批評的聲音。

@hhcku just watching myself grow xx #fyp ♬ Ha Ha Ha -

漢娜長相非常美艷，她總是頂著大濃妝到工地，而且還留了一手2.5公分的超長美甲，而這一點也不阻礙她砌磚頭、搬水泥。漢娜表示，網路上的男性網友總是質疑她，「他們說我臉上的粉底比油漆還多，還說留指甲不可能完成這項工作，但這就是刻板印象，因為女生做這份工作對她來說不正常，甚至傷害了他們的自尊。」

目前就讀建築系的漢娜說，她是班上某一門實作課的唯一女生，「老師不斷問我確定要上這堂課嗎？」而且班上的男生還會笑她來錯班，「班上男生說我做錯了，這門課是在浪費我的時間，我不該佔別人的位子，甚至還有其他女生說，我是在做男人該做的工作。」

漢娜說，建築對她來說是一種愛好而非工作，例如抹水泥需要很多精力，其實就像有很多人去健身房是追求療癒一樣，「當我感到不愉快的時候，我就會在花園裡修補一座小屋，我喜歡對此付出努力。」許多網友也力挺表示，「太好了！這行業需要更多女性」、「男生就是氣你做的比他們好」、「真是個霸氣女老闆」。

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