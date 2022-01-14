人妻借精「高學歷單身漢」狂啪10次　懷孕才知被騙！怒棄養親生孩

▲日本一名人妻「借精」懷孕後，才發現對方謊報身份，氣得把孩子送養。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

日本東京一名人妻在社群媒體上尋覓「捐精者」，與一名「京都大學畢業的日籍黃金單身漢」認識後，相約至旅館發生10次性關係，終於順利懷孕。未料數個月後，她才發現對方謊報身份，氣得把孩子送養，並且提告詐欺，求償3.3億日圓（約新台幣8千萬元）。

《東京新聞》、《每日郵報》等外媒報導，30多歲人妻與現任丈夫育有一子，孩子出生後，男方卻被發現罹患遺傳性疾病，夫妻倆因此決定「借精」生下第二個孩子。但是，他們後來發現，「捐精者」實際上是中國籍已婚男子，而且沒有任何顯赫學歷，卻已經來不及人工流產，竟把寶寶送往兒童福利組織，供人領養。

▲人妻憤怒提告，卻引發輿論反彈。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



人妻去年12月27日指控，「捐精者」假冒身分，就只是為了獲得性快感，但她「卻被迫與不符條件的人發生性關係、懷孕生子。」其律師本周也在記者會上表示，客戶遭到欺騙，還必須承受放棄孩子引發的輿論反彈，經歷巨大身心折磨。

儘管如此，兒福工作者佐佐木瑞穗卻抨擊，該女把孩子當成物品來對待，實在非常膚淺，「我認為，把孩子交給能夠成為優秀養父母的人，反而會更好。」

在日本，「捐精」缺乏相關法律監管，精子銀行及人工受孕的正當醫療管道也非常稀少，且只對已婚女性開放，排除單身女性及多元性別（LGBTQ+）族群。因此，許多民眾透過社群媒體達成需求，卻可能出現健康及法律風險。

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