英國國會遭中共統戰滲透！女律師暗援議員42萬英鎊　情報單位示警

▲來自中國的律師李貞駒活躍於英國政治圈。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

英國國會恐怕已遭中國共產黨以特定人士滲透！英國安全情報機構「軍情五處」（MI5，別稱安全局）近日向國會發出警訊，稱來自中國的女律師李貞駒以「克麗絲汀•李」（Christine Ching Kui Lee）的名稱遊走英國政治圈，她和中國共產黨中央統一戰線部（UFWD）秘密合作，資助有影響力的政治人物，試圖影響英國政治情勢對中共有利。

根據英媒《BBC》報導，英國軍情五處經過長期以來的調查後，發現李貞駒的資金來源為身處中國、香港的非英國籍人士，而李貞駒再將資金援助給特定政黨、國會議員，以及爭取成為國會議員或謀求一官半職的政治人物。

調查結果研判，中共統戰部企圖牽線英國國內具有聲望或影響力、甚至野心勃勃跨黨派議員，試圖干預英國政局，確保英國政治形勢能夠有利於中共。

▲李貞駒位於倫敦市中心的律師事務所。（圖／路透社）

從公開資料上顯示，李貞駒在英國倫敦經營一間法律事務所，同時還是中華海外聯誼會常務理事、英國華人參政計畫創辦人，此外她還曾在5年內援助工黨籍下議院議員加德納（Barry Gardiner）超過42萬英鎊（近新台幣1600萬元），她兒子甚至在加德納的辦公室工作，協助安排加德納的行程。

不過加德納強調，他從未曾獲得來自李貞駒的捐款獲利，且過去不斷向安全部門通報捐款情況，相關單位一向掌握李貞駒的行蹤、甚至知悉李貞駒資助辦公室研究人員一事；而李貞駒2020年6月已停止資助辦公室人員，所有捐款皆依法申報，至於李貞駒的兒子已於稍早（當地時間13日）請辭，目前尚未有任何情報顯示，他是否知曉或參與母親滲透英國政壇的行為。

英國自由民主黨領袖愛德•戴維（Sir Ed Davey）在擔任能源部長期間也曾收到5000英鎊捐款；不過他解釋，這筆錢是由他所在的地方協會收受的。

▲▼李貞駒從身處中國、香港的非英國籍人士獲取資金，再將資金援助英國政治人物。（圖／路透社）

英國軍情五處警告，曾接觸過李貞駒的人士都務必對她、以及中共黨務機器提高警覺。報導分析，其實軍情五處針對某個人發出警訊，是一種不尋常的舉動，這顯示出經過長期以來的調查後，讓他們對滲透局是非常擔憂，以致於讓他們認為必須儘早採取實際行動。

英國保守派黨員、下議院外交委員會主席圖根達特（Tom Tugendhat）認為，來自北京當局的威脅與挑戰顯然正在增加，為此英國必須持續以實際行動捍衛民主制度、同時保護民主制度不受任何惡意行為滲透傷害。

保守黨議員、外委會成員塞利（Bob Seely）則提醒，如今透過收編、顛覆、腐蝕等滲透行動早已藉由非正式管道執行，例如滲透拉攏具影響力的商界人士、智庫、大學院校、司法系統等。

據悉，目前英國內政部還未表態是否將李貞駒驅逐出境。

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