人妻偷吃「鞭刑100下」痛到腿軟求饒　小王卻輕判15下！超扯原因曝

記者吳美依／綜合外媒報導

印尼亞齊特別行政區（Aceh）一對戀人被控通姦罪，13日公開處刑，吸引大批民眾圍觀。女方被判鞭刑100下，一度因無法忍受疼痛，只好暫停處刑；男方卻因完全否認指控，僅被判鞭打15下。

檢察官阿拉維（Mr Ivan Najjar Alavi）在處刑後記者會上表示，已婚婦女詹娜（Rauzatul Jannah）坦承曾有婚外性行為，因此被法院判處較重量刑；已婚男子沙瓦魯丁（T Syawaluddin）曾任當地漁業管理局局長，而且「在審判過程中，不承認任何事情，也否認所有指控。因此，法官無法證明他是否有罪。」

▲2018年，印尼亞齊省一名婦女被控賣淫，在一座清真寺外遭公開鞭刑，吸引數百人圍觀。（圖／達志影像／美聯社）

《法新社》等外媒報導，13日處刑吸引數十人圍觀、拍攝並將過程分享至社群媒體上，若在疫情發生前，可能吸引多達數百人。人權組織抨擊，公開處刑太過殘忍，印尼總統佐科威（Joko Widodo）也呼籲揚棄此做法，但當地居民卻普遍支持。

儘管印尼穆斯林佔多數，亞齊卻是唯一實施伊斯蘭法的保守地區，允許對賭博、通姦、飲酒、發生同性性行為者實施鞭刑。實施宗教法的政策為2005年自治協議的一部分，中央政府藉此結束長達數十年的分離主義叛亂。

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