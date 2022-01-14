南韓青瓦台：總統文在寅「尚未考慮」出席北京冬奧

▲南韓總統文在寅尚未考慮前往北京出席冬奧。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

先前南韓政府、總統文在寅皆數度表態，將不會參與「外交杯葛」北京冬奧的行列，將秉持延續奧運在東北亞（南韓平昌、日本東京）舉辦的精神，研擬派遣代表團出席。不過南韓青瓦台近日證實，目前文在寅尚未考慮前往北京出席冬奧。

根據《韓聯社》，南韓政府原先期盼今年2月舉辦的北京冬奧能夠成為南北韓對話的平台，並讓南北韓、美國、中國4方領導人坐下和談簽署韓戰「終戰宣言」，不過這個想法事後被南韓外交部長鄭義溶證實，在執行上具有困難度；如今青瓦台也向現場記者表明相關態度。

12日，有記者向青瓦台提問，針對總統文在寅出席北京冬奧的考量是否有所進展；對此，該青瓦台關係人士回道，「我（南韓）政府秉持基本立場，強調延續2018平昌冬奧、2021東京奧運、2022北京冬奧等奧運盛事在東北亞舉辦的精神，期盼能為東北亞與全球帶來和平穩定繁榮、深化發展南北韓關係。」

該關係人士表示，「不過對於文在寅是否前往北京出席冬奧，目前則尚未考慮。有可能參考過往先例，派遣適當的代表團前往出席。」

文在寅預定今年5月9日卸任南韓總統一職，儘管先前韓中兩國曾推動中國國家主席習近平訪韓，不過礙於新冠疫情等而未能成行，至於是否安排文在寅卸任前，於1月底與習近平進行韓中兩國領導人視訊峰會，該關係人士則表示，「目前尚未做出任何決定，不過考量到兩國元首之間交流的重要性，目前正持續溝通中。」

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