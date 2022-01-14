南韓39樓公寓「頂層恐怖下陷」坍塌前影片曝　工人受驚急喊1句中文

▲影片約35秒處可聽見工人用中文喊著「那邊塌了」。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者張寧倢／編譯

南韓光州建案「現代IPARK」公寓的施工現場11日下午3時46分開始，外牆如骨牌般坍塌，目前仍有6人生死未卜。而施工單位提供了事發約10分鐘前的錄影畫面，可以看見頂層的地面已經出現下陷情況，混凝土模板發出崩裂聲響，還能聽見外籍工人用中文驚呼，「那邊塌了！那邊塌了！」

▲南韓光州39層公寓建案倒塌前10分鐘，頂層樓板已經開始下陷。（圖／翻攝自YouTube）

根據《韓聯社》報導，這段影片拍攝時間是下午3時35分左右，記錄下了坍塌事故發生10分鐘之前的現場畫面。其中可見在頂層39層的樓板處設置了模板，正在進行混凝土澆灌作業，不料，原本應該平坦的地面卻異常下陷，木造模板無預警崩裂，發出「咚咚」的聲響，在場的工人們見狀開始感覺不妙，推測這段影片應該是為了向主管通報而拍攝的。

然而，地面持續下陷，高低落差可達10公分左右，期間工人們以韓、中夾雜的口音表達了不安，可以聽見其中一人心急地用中文喊道，「那邊塌了！那邊塌了！」每當模板被折斷的聲音傳來，他就不斷地罵髒話，發出不耐煩的嘆息聲。感到心驚的工人們隨後便利用樓梯逃生，到達27層樓後再次聽到「砰」地一聲巨響，據悉是下方2到3層附近的鷹架倒塌，連帶導致頂層樓板坍塌。

最終，從38到23層的外牆建築全如骨牌般層層崩解，工人們表示，當他們逃到1樓外時就看到原本工作的地方已經全數消失毀壞。光云大學建築工學系教授李元浩（音）推測，之所以會聽到頂層模板斷裂聲，可能是混凝土下方的鷹架支柱一個個地傾倒，超過承重臨界點時才會瞬間坍塌，但光憑這段影片仍無法準確判斷事發原因。目前南韓當局與學界、業界專家合作組成事故調查委員會，希望能查明肇因。

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