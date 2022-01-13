19歲逆子殺紅眼「放火燒光全家」！母為逃生從2樓跳下...骨折重傷

▲男子為了殺害同住的父母與弟弟，在自家玄關縱火。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本岡山縣13日發生一起駭人聽聞的逆倫事件，一名19歲的男大生深夜趁著家人不注意，縱火燒了自家2層樓的木造建築，待屋內熟睡的父母與弟弟發現火勢後，已無法下樓逃生，只能連忙從2樓窗戶跳下，導致媽媽腰部骨折重傷，父親與弟弟則是腿部分別受到輕傷。據悉，該名男子是為了殺害家人才會蓄意縱火。

根據《日刊體育》報導，現年19歲的嫌犯是一名男大生，平時與父母、弟弟一同住在岡山縣井原市的一間2層樓的木造建築，然而他在13日凌晨1時半左右，卻在家裡的1樓玄關放火，企圖用一把火燒毀整棟房子。

根據警方表示，發生火警的住宅約70平方公尺，全被大火燒得一乾二淨。而火災發生時，男大生的50歲父母以及11歲弟弟正在2樓睡覺，等驚覺到火勢時，早已來不及往1樓逃生，3人只能從2樓的窗戶一躍而下。3人雖然救回一命，但男大生的母親腰部嚴重骨折，而父親與弟弟則是分別受到輕傷，3人隨即被送往醫院接受治療。

男子縱火後自行投案，而警方13日也以縱火與殺人未遂嫌疑將其逮捕，男子被逮後隨即坦承犯行並稱，「我就是想要讓爸媽和弟弟都死掉。」

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