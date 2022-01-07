北韓將缺席北京冬奧！正式遞函「通知中國」拒出賽：受敵方挑撥

▲北韓5日發動人民前往金日成廣場出席平壤市民崛起大會，表示將貫徹勞動黨第8屆第4次全員會議的決定。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）去年曾以全球新冠疫情為由，拒絕派代表團出賽東京奧運，慘遭國際奧委會（IOC）懲戒剝奪其北京冬奧等國際奧運賽事出賽資格，時限至今年年底。對此，北韓當局其實曾於5日試射極超音速飛彈的當天，向中國奧委會傳遞書信，表示雖將缺席今年2月的北京冬奧，但仍會給予最大的支持。

根據《韓聯社》，北韓趕在中國舉行北京冬奧的1個多月前試射疑似是新款的極超音速飛彈，準確擊中700公里遠的目標物，此舉再度挑起韓半島（朝鮮半島）等周邊地區緊張情勢，引發國際社會撻伐，質疑此舉是否向舉辦北京冬奧的中國「潑糞」，隨著近來美國呼籲盟友對北京冬奧實施「外交杯葛」，北韓當局也向中國做出令人滿意的新解釋。

北韓官媒《朝中社》今（7）日在報導中指出，北韓奧委會與體育省已向中國奧委會、北京2022冬奧和冬殘奧會組織委員會、中國國家體育總局致上書信婉拒出席北京冬奧，「雖然受到敵對勢力的煽動、以及全球流行疾病的影響下，我國（北韓）無法參加體育賽事，但我們仍全力支持中國同志想舉辦盛大、優秀奧運賽事的決心。」

北韓在書信表示，未來將持續致力強化與中國體育機構、中國體壇選手的交流合作與來往，維持傳統上的朝中兩國親善關係，「我們深信，如同兄弟關係般的中國人民、體壇選手在習近平總書記同志與中國共產黨的領導下能團結齊心，擊敗所有反對勢力的妨害與煽動，預祝北京冬奧能成功舉辦。」

《韓聯社》指出，北韓駐中國大使於5日會晤中國國家體育總局的官員時親自傳達該封書信。報導分析，隨著北韓正式宣佈不出賽北京冬奧，其派遣政府代表團出席北京冬奧的可能性變得更加微乎其微。