夫妻非洲打獵！男把結婚34年妻「當獵物射殺」　成功獲上億保險金

▲官員懷疑男子為了保險金開槍射殺妻子。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州一名男子為了妻子的保險金竟然精心策畫謀殺案，帶妻子到尚比亞進行狩獵之旅時，把對方當獵物射殺再假裝意外，成功獲得480萬美元（約台幣1.3億元）保險金，如今他被美國當局指控犯下外國謀殺與郵件詐欺罪。

67歲男子魯道夫(Lawrence Rudolph)是一名牙醫，被控2016年在尚比亞旅遊時，開槍射殺結婚34年妻子比安卡(Bianca Finizio Rudolph)。魯道夫告訴尚比亞警方，當時他正在洗澡，洗完出來時發現妻子中槍倒在地上，懷疑妻子要把散彈槍收到箱子時，沒注意到手槍已經上膛才會不小心射中自己。

事件被尚比亞法院裁定為意外，魯道夫當天下午立即聯繫美國大使館，處理好妻子喪禮後便在當地完成火化。FBI官員表示，大使館官員向他們透露，對於魯道夫這麼快就將遺體火化一事也覺得很奇怪，所以在遺體火化前特別拍照存證。

官員表示，從死者傷口判斷，子彈是直接射中心臟，看起來不像槍枝走火的傷口，並且懷疑人是在距離約2公尺至3公尺遠處被射殺，而非近距離中槍。由於魯道夫第一時間沒將妻子死訊通知家人，讓死者親友感到奇怪，才會向FBI報案請求調查。

調查人員發現，魯道夫1987年便開始幫妻子購買保險，受益人一直都是自己，還有親友透露，魯道夫在外面另外有結交女友，然而妻子卻堅持不肯離婚。目前案件仍在調查中，魯道夫則透過律師否認謀殺指控，強調他將在法庭上還自己清白。