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N95口罩可重複使用嗎？何時該丟棄？　3大QA專家一次解惑

▲▼ 美國N95口罩。（圖／達志影像）

▲ 美國N95價格飆漲，只能使用一次的限制也令民眾困擾。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

高傳染性Omicron變異株強襲美國，許多民眾正準備捨棄布口罩及外科口罩，改為使用N95口罩，但價格高漲且只能使用一次的限制令不少消費者猶豫不決。《美國有線電視新聞網》（CNN）訪問二位專家，帶民眾了解一片N95口罩可佩戴多久，以及如何安全使用。

維吉尼亞理工學院土木與環境工程教授馬爾（Linsey Marr）說明，「我會戴一個星期」，因N95口罩的材質與過濾能力「不會下降，除非你用身體摩擦或在上面戳洞。你必須暴露在污染嚴重的空氣中，過幾天它才會失去過濾顆粒的能力，所以真的可以戴很久。」

針對N95最多連續戴40小時的說法，馬爾也補充，「我覺得不錯。說真的，口罩會在你臉上變得很噁心，帶子變得太鬆，或在失去過濾能力之前就斷掉。」

麻州大學達特茅斯分校生物學副教授布羅馬吉（Erin Bromage）則表示，N95被指定為一次性使用口罩是因其被歸類為醫用口罩，在醫療環境中，衛生工作者頻繁更換口罩，以避免在一間有傳染性患者的病房裡佩戴的設備造成交叉感染，傳播到下一間病房。但一次性醫療級產品對一般大眾來說，我們不擔心你會交叉污染你所處的不同環境，重點是為你提供防護」，若安全地重複使用，一片N95口罩至少可以使用2至3天。

▲▼ N95口罩。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 衛生工作者使用N95口罩時須頻繁更換。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

為何選擇N95？

相較布口罩，適當佩戴N95更能有效防止微小顆粒進入口鼻，因其特殊的材質在空氣中發揮機械及靜電屏障的作用。

N95及KN95的差異在於口罩在哪裡通過認證，美國認證為N95，中國為KN95，南韓則是KF94。根據美國疾病控制與預防中心（CDC），在美國銷售的KN95口罩約有60%是假貨，不符合美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH）標準。

布羅馬吉說明，N95口罩並不適合孩童，「至於較大一點的孩子，我10歲的女兒戴的是小型N95」，不過小型N95口罩本來也是為成人設計，因此若在市面上看到標榜為兒童設計的N95口罩，必須確保來源可信，購買成人口罩時也同樣須謹慎小心，因為假口罩防護力不足。

馬爾解釋，民眾可能需要嘗試不同品牌或形狀的KN95、KF94或小型N95，才能找到一款適合孩子且舒服的口罩。若小孩戴口罩仍有困難，可將帶子打結或使用繩索調節扣等，確保口罩密合。

▲▼ KN95口罩。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 根據美國CDC，美國市面上6成KN95口罩是假貨。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

N95如何重複使用及何時丟棄？

為求盡可能安全地重複使用，戴著N95時應避免接觸口罩外側，尤其是口鼻等呼吸器官前方的位置，盡量利用口罩邊緣或帶子穿脫。

馬爾表示，就算曾待過如地鐵等擁擠的室內環境，N95口罩仍可阻擋大量粒子，繼續發揮效用；不過，若戴著N95在辦公室工作，而辦公室內有人確診，「我知道我受到良好保護，但我可能會丟掉那片口罩，因為它已經完成阻擋病毒的工作，我不想冒任何讓它碰到我的手或其他物品的風險。」

馬爾及布羅馬吉表示，只要口罩變得潮濕、明顯變髒、彎曲、皺褶或出現其他損壞，包括沾上化妝品，都會降低口罩效力，必須更換。布羅馬吉說明，「戴得越久，口罩捕獲的物質就越多，代表透氣性與過濾能力開始下降。如果外觀看起來完好乾淨，但呼吸有點困難，感覺每次呼吸時阻力越來越大，就代表需要更換。」

▲▼ N95口罩,新冠疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲ N95口罩無法使用清潔方法延長壽命。（圖／達志影像／美聯社）

N95如何消毒？

使用時間越長，頻率越高，口罩就承受越多污染，但粒子會在幾小時內死亡。馬爾提到，若使口罩接受日曬，也能加速粒子死亡，「溫度和陽光等因素會產生效果，但你可不想把口罩放進烤箱或微波爐。我曾經在夏天時將我的口罩放在車子儀表板上，讓它接受熱能和陽光直射，這樣就夠了。」

然而，實際上無法透過任何清潔方法延長口罩壽命。馬爾說明，N95口罩帶有一種特殊的靜電荷，可幫助過濾病毒，因此不能清洗口罩，因為水會驅散電荷。

馬爾最後表示，整體來說，重複使用N95過程中受到污染的風險遠低於不戴N95或吸入顆粒的風險，「我不希望人們因為擔心N95污染而不戴」，因為佩戴N95的益處大於風險。

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