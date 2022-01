火箭彈攻擊！美駐巴格達使館與學校遇襲3傷　美發聲譴責

▲美國駐伊拉克大使館位在巴格達綠區。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

伊拉克首都巴格達戒備森嚴的綠區(Green Zone)13日遭受3枚火箭彈攻擊,造成一名女性及2名孩童受傷。目前尚未有組織宣稱犯案,但已知其中一枚火箭彈擊中學校,另外2枚落入美國駐巴格達大使館之中,美方透過聲明譴責此次的攻擊事件。

綠區是伊拉克政府辦公室及外國使館所在地,依據法新社記者的說法,當地傳出2次爆炸聲響,綠區也傳出陣陣槍聲。伊拉克軍方表示,這是一起恐怖主義行動,襲擊目標正是巴格達綠區的無辜居民及外交使團總部,火箭彈是從巴格達南部地區發射。

An attack on the Green Zone in Baghdad. The US Embassy activates the air defense system (C-RAM). pic.twitter.com/SyU0DQFNYv