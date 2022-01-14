火箭彈攻擊！美駐巴格達使館與學校遇襲3傷　美發聲譴責

▲美國駐伊拉克大使館位在巴格達綠區。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊拉克首都巴格達戒備森嚴的綠區（Green Zone）13日遭受3枚火箭彈攻擊，造成一名女性及2名孩童受傷。目前尚未有組織宣稱犯案，但已知其中一枚火箭彈擊中學校，另外2枚落入美國駐巴格達大使館之中，美方透過聲明譴責此次的攻擊事件。

綠區是伊拉克政府辦公室及外國使館所在地，依據法新社記者的說法，當地傳出2次爆炸聲響，綠區也傳出陣陣槍聲。伊拉克軍方表示，這是一起恐怖主義行動，襲擊目標正是巴格達綠區的無辜居民及外交使團總部，火箭彈是從巴格達南部地區發射。

An attack on the Green Zone in Baghdad. The US Embassy activates the air defense system (C-RAM). pic.twitter.com/SyU0DQFNYv — Mustafa Saadoon (@SaadoonMustafa) January 13, 2022

美國大使館透過聲明譴責這起襲擊案件，「使館今天遭受恐怖組織攻擊，對方試圖破壞伊拉克的安全、主權及國際關係」，這是對外交機構及伊拉克主權的攻擊。美國國務院表示，在該地區的美方人員均安。

伊拉克總統沙勒（Barham Salih）表示，鎖定外交使團、危害平民是種恐怖主義犯罪行為，也是對伊拉克利益及國際聲譽的打擊。

تعرض مجمع السفارة الأمريكية مساء اليوم لهجوم من قبل مجاميع أرهابية تسعى لتقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية.... 由 U.S. Embassy Baghdad 發佈於 2022年1月13日 星期四

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