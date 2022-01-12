陣痛31小時！女在馬桶產下男嬰　「胎盤排不出來」徒手拔出爆痛

▲女分享她在家生產的過程。（圖／翻攝自TikTok／aliceandfern）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子近來分享她獨自在馬桶上生子的過程，整個分娩過程長達31個小時，好不容易把兒子生下後，卻發現胎盤還在體內沒有排出，只好把手伸進裡面自己徒手拔出。

女子愛麗絲(Alice Llani)在TikTok上拍片表示，她因為崇尚近來歐美十分流行的無助分娩(Unassisted childbirth)，所以選擇不去醫院而是自行在家生產，結果人在浴缸中分娩期長達31個小時，最後則是在馬桶上完成生產。

愛麗絲分享生產過程，「當我把兒子弗恩(Fern)推出來時，接下一切都發生很快，因為身旁沒有醫生或是助產人員，我沒有沉浸在喜悅中，而是立即檢查孩子有沒有異狀，他的顏色很正常，但是沒有立即呼吸」，後來幫忙清除孩子身上黏液後，總算才能正常呼吸。

愛麗絲才剛生完小孩已經十分疲累，卻發現胎盤還沒有排出體內，「我好累，我嘗試了所有方法希望胎盤能自行排出，但都沒有用」，最後只好把手伸進體內自行拔出，「超痛的，但沒有比生小孩痛」，雖然這次的生產經驗十分特別，她仍決定下次生第二胎時仍會以這樣的方式生產。