他15歲偶遇52歲大媽　多年後高調娶她回家！相差37歲力拚愛的結晶

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他15歲偶遇52歲大媽　多年後重逢娶她回家！相差37歲力拚愛的結晶

▲美國61歲婦女和24歲鮮肉訂婚。（圖／翻攝TikTok@ttvleolove_3）

▲兩人2021年高調結婚，目前正在努力備孕。（圖／翻攝TikTok@ttvleolove_3）

記者王佩翊／編譯

美國一名24歲男子古蘭（Quran McCain）15歲初次見到當時已經52歲的謝利爾（Cheryl McGregor），沒想到6年後再會時，突然被女方的熟女魅力吸引，瞬間墜入情網，最後甚至在2021年步入禮堂。儘管謝利爾膝下已經有7名子女與17名孫子，但是古蘭和她還是堅持想要擁有兩人的「愛的結晶」，雖然相差37歲，但兩人都不諱言，性生活「非常美好」。

@ttvleolove_3backkup @oliver6060 #KFCSecretMenuHacks #fyp ♬ original sound - Ckizy

根據《每日郵報》報導，古蘭15歲時在速食店打工認識了當時店經理的媽媽謝利爾，不過由於男方年紀還小，兩人並未想太多，古蘭不久後也辭職離開了工作崗位。直到6年後古蘭21歲時，到一間超商購物，正好偶遇當時在超商擔任收銀員的謝利爾。重逢後的兩人瞬間天雷勾動地火，發展成戀人關係。

據悉，兩人都非常喜歡玩TikTok，因此經常一起拍片，同時分享感情生活。就算有酸民因為謝利爾的年紀而攻擊她，他們仍然無懼惡評，勇敢發布熱吻影片，古蘭也強調，自己經常會告訴女友，「妳真的很漂亮！」並強調自己不害怕為了女方與網友對戰。

古蘭與謝利爾2021年7月訂婚，同年9月步入禮堂。儘管謝利爾的孩子們不太贊成這段婚姻，但古蘭表示，他的家人都非常支持他。兩人婚後有共識想要孕育愛的結晶，雖然性生活非常和諧，但礙於女方的年紀，因此計畫請代理孕母。

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