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新冠惡化是基因作怪！1種人染疫重症風險高1倍　印度27%人危險了

▲▼波蘭,新冠,醫院。（圖／路透）

▲波蘭科學家發現，少數擁有特定基因的人，染疫演化成重症的風險比常人高出1倍。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

波蘭科學家發現，擁有特定基因的少數人，感染新冠肺炎後得重症的風險比常人多了一倍有餘。項目研究負責人指出，這種基因在波蘭人口中大約佔了14%，而印度是擁有相關基因人口最多的國家，該國約有27%人擁有這種危險的基因。

綜合路透社與波蘭當地媒體報導，波蘭衛生部長涅茲爾斯基（Adam Niedzielski）指出，科學家在歷經一年半的研究工作後，發現了一種更容易導致新冠重症的基因，「這意味著我們未來能靠著基因找出有可能感染新冠重症的人」，而波蘭也預計將在數月內開始相關測試。

比亞維斯托克醫科大學研究人員發現，除了年齡、體重和性別外，基因是決定一個人感染新冠後嚴重程度的第4大因素。項目研究負責教授莫紐什科（Marcin Moniuszko）表示，這種基因在波蘭人口中大約佔了14%，而在全歐洲的人口中，這一比例為8至9%，印度則為27%。

由於疫苗猶豫（vaccine hesitancy）是歐洲高新冠死亡率的主要因素，因此研究人員認為，這個發現不止可以幫助醫生確認哪些人更容易染疫，也可以鼓勵這些高風險人士接種疫苗，好讓他們在感染時獲得最佳治療方案。

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