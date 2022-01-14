北市3護理師恐「氣溶膠」傳疫　醫揭出錯2原因：最好戴N95

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3護理師染疫可能傳播途徑曝　黃立民揭出錯2原因：最好戴N95

記者黃翊婷／綜合報導

台北市立聯合醫院中興院區和仁愛院區3名專責病房護理師染疫，台大兒童醫院院長黃立民提醒，國外有研究認為氣溶膠可能是傳播途徑，加上Omicron傳染力強，若要進入病房照顧確診者，最好戴N95降低染疫風險。

▲▼台北長庚醫院醫療團隊AZ疫苗施打模擬演練,醫護人員穿著全套防護衣,配戴N95口罩與防飛沫防護面罩,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,群體免疫,法定傳染病。（圖／記者李毓康攝）

▲黃立民建議，醫護人員進入病房照顧確診者時最好戴上N95。（示意圖／記者李毓康攝）

中興醫院確診護理師為案17570，1月7日定期篩檢陰性，1月9日喉嚨痛，1月10日採檢陽性，Ct值13；另一名護理師是案17571，照顧同樣病房但不同病人，Ct值15。此外，還有一位密切接觸者為案17570護理師男友案17572，1月10日被匡列，Ct值29。

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仁愛醫院的部分，確診護理師曾照顧4名確診病人，其中有2人已經確定基因定序是Omicron，而該護理師之前接種過2劑疫苗，1月11日打第三劑後，出現發燒、流鼻水等症狀，1月22日採檢確診，Ct值16。

▲▼美國N95口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲N95口罩雖然密合度高，但一般民眾可能無法長時間戴著。（圖／達志影像／美聯社）

專家小組召集人張上淳表示，第一線醫護同仁非常辛苦，有很多環節可能會因為忙碌有小失誤，不過，目前這2家醫院護理同仁照顧的都是輕症或無症狀確診者，所以在照顧病人過程中，並沒有太多複雜動作，接觸傳染的可能性比較小，是否在從病房出來脫除防護裝配時出錯，或者有其他狀況，目前已無法查探，後續已請院方多加檢討注意。

根據《聯合新聞網》報導，台大兒童醫院院長黃立民認為，可能的出錯原因有2種，一是病人增加、工作量大導致忙中有錯，二是醫護人員技術純熟度和是否資深；另外，由於國外有研究認為氣溶膠可能是傳播途徑，考量到Omicron傳染力強，他提醒，若醫護人員要進入病房照顧確診者，最好戴上N95降低染疫風險。

▲陳珮騏教鳥嘴口罩戴法。（圖／翻攝自Facebook／陳珮騏）

▲藝人陳珮騏曾分享鳥嘴口罩戴法，也就是在口罩兩側打結。（圖／翻攝自Facebook／陳珮騏）

至於一般民眾是否需要戴N95，胸腔暨重症專科醫師黃軒直言不一定，N95可以保留給防疫及醫護人員，民眾可靠著戴2層不同種類的口罩來防堵病毒，內層醫療口罩、外層布口罩，主要目的是要改善密合度，確認在做任何動作時，口罩都可以緊貼著臉，不僅能阻擋和N95一樣多的病毒，而且更耐戴，「但戴錯順序，無效！」

若是戴2層口罩會覺得呼吸困難，黃軒建議，也可以在口罩兩側打結，以最大程度減少側面間隙，增加醫療口罩的密合度。根據實驗，若2人都單戴一層醫療口罩且雙邊打結，可有效降低95.9％氣溶膠傳染；若2人都沒在口罩兩側打結，只有效降低84.3％氣溶膠傳播。

此外，還有口罩固定器，黃軒說，裝置口罩固定器（Mask Fitter）於口罩上，可有效降低≥90％傳染性氣溶膠。然而美國CDC並不建議2層都戴同種類的口罩，如醫療口罩加醫療口罩，或是N95加N95。

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