大陸新增本土143例　上海增2例「暫停跨省團隊旅遊」

▲大陸疫情仍在不斷擴散。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸13日新增201例新冠確診，境外輸入佔58病例，本土病例為143例，其中河南98例、天津34例、上海2例。上海今（14）日宣佈，暫停跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。另外，河南許昌13日因防疫不力已處理13人，其中責令辭去職務1人。

據大陸國家衛健委消息，大陸13日新增境外輸入病例58例，包括上海30例、廣東9例、廣西4例、天津3例、遼寧3例、浙江3例、福建3例、四川2例、北京1例，含8例由無症狀感染者轉為確診病例。

本土病例方面新增了143例，包括河南98例，其中安陽市69例、許昌市25例、鄭州市4例；天津34例，其中津南區28例、西青區3例、河西區2例、紅橋區1例；陝西8例，均在西安市；上海2例，其中普陀區1例、寶山區1例；廣東1例，在中山市，含1例由無症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡病例。新增疑似病例9例，均為境外輸入病例。

河南疫情嚴重，許昌市13日在疫情防控新聞發佈會公佈，對關鍵時刻退縮不前、失職瀆職、工作不力的，實行嚴肅追責問責；目前，已黨紀政紀處分6人，組織處理6人，責令辭去職務1人。

截至13日24時，大陸現有確診病例3431例，其中重症病例11例；累計治癒出院病例96513例；累計死亡病例4636例；累計報告確診病例104580例，現有疑似病例13例；累計追蹤到密切接觸者1469816人，尚在醫學觀察的密切接觸者48806人。