時隔3個月！上海新增1例「台灣輸出」確診個案

▲上海新增1例台灣輸入案例。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市衛健委14日通報，1月13日通過口岸聯防聯控機制，報告30例新增境外輸入性新冠肺炎確診病例。其中新增1例為台灣居民，本月10日從台灣飛抵上海。這也是時隔3個月後，上海再度發現來自台灣的新冠確診病例。

通報顯示，該名確診者為台灣居民，在台灣探親，自台灣出發，於2022年1月10日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

上海前一次通報發現來自台灣的新冠確診病例是在去年10月15日，該名確診者也是台灣居民。

隨著近期全球疫情大爆發，上海每天新增的境外輸入病例也明顯增加。上海市衛健委主任鄔驚雷表示，上海是中國大陸主要的口岸城市，特別是作為國際化大都市，國際交往也很密切，因此整體防控壓力確實在持續增大。

鄔驚雷指出，目前上海對入境人員嚴格落實14天集中隔離加7天居家健康監測的措施。在7天社區健康監測期間，特別要求「非必要不外出」，盡量一人一食，與同住人保持一定的距離，以及做好每天健康監測，落實相應的核酸檢測。

上海市民政局副局長曾群表示，入境人員若在「14+7」期間違反相關規定，將依法依規採取嚴肅的懲戒措施，包括將依據中華人民共和國突發事件應對法等法律法規追究其法律責任。