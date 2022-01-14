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用AI偵測COVID-19病癥　成大蔣榮先團隊獲選聯合國教科文組織全球前十

▲成大資訊工程學系特聘教授蔣榮先團隊以「MedCheX：AI輔助胸腔X光片判讀系統」，應聯合國教科文組織人工智慧國際研究中心徵件，獲選為全球前10名頂尖評比的AI科技解決方案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大資訊工程學系特聘教授蔣榮先團隊以「MedCheX：AI輔助胸腔X光片判讀系統」，應聯合國教科文組織人工智慧國際研究中心徵件，獲選為全球前10名頂尖評比的AI科技解決方案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立成功大學資訊工程學系特聘教授蔣榮先團隊以「MedCheX：AI輔助胸腔X光片判讀系統」，應聯合國教科文組織（UNESCO）人工智慧國際研究中心（IRCAI）徵件，獲選為全球前10名頂尖評比（Outstanding）的AI科技解決方案，更是全亞洲唯一獲選的團隊。

MedCheX系統透過網路免費開放使用，造福醫療資源不均、缺乏合格醫師地區的病患，為環境永續發展與社會影響力之典範。

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▲成大資訊工程學系特聘教授蔣榮先團隊以「MedCheX：AI輔助胸腔X光片判讀系統」，應聯合國教科文組織人工智慧國際研究中心徵件，獲選為全球前10名頂尖評比的AI科技解決方案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔣榮先長期鑽研於人工智慧在X光的加值應用開發研究，研究團隊開發的MedCheX模型利用AI可判讀胸腔X光，快速預測罹患COVID-19風險，縮短病人等候診斷的時間。MedCheX可協助窮困或是醫療系統超過負荷的國家，以X光片即可進行COVID-19肺部病灶之偵測，即使在醫療資源不足的偏遠地區，也能快速偵測、及時阻斷COVID-19傳播。

「看到這套系統對於窮困國家這麼有幫助，真是不可思議。」蔣榮先表示，在開發系統時，並未特別想像使用者分布，但MedCheX網站啟用後，發現使用者遍及歐、亞、美、非等洲，共61個國家，顯示世界上許多地區其實有醫療需求，這套AI系統能為他們帶來莫大助益。團隊表示，每個國家發展程度不一，團隊將MedCheX公開於網路上提供免費使用，希望減緩因COVID-19疫情造成的醫療負擔，盡力讓所有人都能獲得平等的醫療資源，在疫情中不遺漏任何人（leave no one behind）。

蔣榮先透露，團隊去年在世界衛生組織（WHO）舉辦的「國際COVID19科技防疫黑客松大賽」獲獎後，曾收到幾間跨國企業聯繫，想收購MedCheX技術並將其商品化。然而，團隊在討論如何讓更多人能取得這項技術時，認為免費公開才是更好的做法。「所以我們決定把MedCheX『捐出來』，放在網路上讓更多人可以取得，而且免費使用。」蔣榮先表示，團隊沒有將MedCheX技術賣出，主導權仍在團隊手上，會不斷改善、持續精進，從臺灣出發、擴大，創造影響力。

▲成大資訊工程學系特聘教授蔣榮先團隊以「MedCheX：AI輔助胸腔X光片判讀系統」，應聯合國教科文組織人工智慧國際研究中心徵件，獲選為全球前10名頂尖評比的AI科技解決方案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

傳統的X光人工判讀，須由合格、有經驗的醫師花費許多時間精力，一張一張依序檢視，診療流程不僅耗時耗力，還可能因等候診斷時間長而延誤治療時機。而MedCheX的出現，提供全世界各地的醫事人員新選項，透過網路連線，將胸腔X光交給AI判斷，克服醫療資源不足、資源不均的窘境，即刻偵測出COVID-19患者之肺部病癥，有利即時治療及阻斷傳播鍊。尤其偏遠或是窮困地區，醫療資源、人手短缺，有了AI系統協助，可以大大提升診斷速度，及時協助病情較嚴重緊急的病人，避免錯過關鍵治療時機。MedCheX創造的效益，正與聯合國永續發展目標SDG3「良好健康與社會福利」以及SDG10「減少國內及國家間不平等」的精神不謀而合。

只要有網路連線，各地的檢測站、診所、醫院門診等，都可以使用MedCheX平台判讀病人的胸腔X光。醫事人員只需在平台註冊帳號，即可上傳胸腔X光片，MedCheX利用AI模型運算，立即針對胸腔X光片分析、判讀，短短幾秒鐘內便將病灶的可能位置標示出來，並與原始圖片並列呈現，方便使用者比對檢視。

聯合國教科文組織為了推展聯合國永續發展目標，於2021年向全世界徵求在各種場域應用之AI科技解決方案，蔣榮先團隊先是入選100個傑出團隊專案（IRCAI Global Top 100），更在最終獲選為全球前10名頂尖AI團隊（Top 10 Outstanding），為亞洲唯一獲選的團隊。入選100個傑出AI專案之團隊，來自於全世界的33個國家，皆為經評審團推薦之極具創意與成功驗證之研究團隊。而最終推選之10個頂尖AI團隊則來自臺灣、義大利、英國、德國、美國、加拿大與荷蘭，應用場域包含潔淨能源、食品製造、公共行政、網路服務、農業、金融科技、地質探勘、勞工教育、健康照護等類別。

▲成大資訊工程學系特聘教授蔣榮先團隊以「MedCheX：AI輔助胸腔X光片判讀系統」，應聯合國教科文組織人工智慧國際研究中心徵件，獲選為全球前10名頂尖評比的AI科技解決方案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔣榮先也展開與中央健康保險署的合作，去年12月底宣布開發「運用人工智慧技術建構胸腔X光影像偵測癌症疑似病灶模型」，利用健保資料庫肺癌病人的胸腔X光影像及相關資訊，建構針對肺癌判讀的AI模型。健保署表示，AI判讀模型配合做為肺癌初篩利器，可輔助醫師大量判讀胸部X光片，並廣泛運用於無法設置電腦斷層之醫療資源缺乏地區。蔣榮先研究成果非常可貴，後續可將此技術導入健保相關系統，優先警示肺癌高風險病人，「早期診斷、早期治療」，提升民眾健康。

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