關懷獨老　桃園東北扶輪社、小英之友會捐贈物資及救助金

▲桃園東北扶輪社、小英之友會捐贈物資及救助金，關懷獨老。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國際扶輪3502地區總監吳淑華、桃園東北扶輪社社長李文德、桃園市小英之友會總會長林黃彰以及多名會員們，13日於市府捐贈255箱各式營養食品及10萬元急難救助金，照顧桃園市弱勢獨居長者，由市長鄭文燦代表受贈。市府社會局表示，該局將由農曆年節前，將受贈的物資送至獨居長輩家中，期平安過好年。

社會局表示，截至2021年12月底，桃園市服務的列冊獨居長者約2,500人，該局委託專業服務團隊提供長輩個案管理、電話問安及關懷訪視服務，並依照長輩生活需求，協助連結社會福利資源與長期照顧服務，如生活津貼、居家服務、送餐服務及日間照顧中心等，以滿足長輩照顧需求。

另外，社會局也鼓勵身體健康的獨居長者，參與社區關懷照顧據點或長青學苑等活動，促進社會參與並達到延緩失智、失能的目標，營造本市友善照顧的環境。感謝桃園東北扶輪社一同關注獨居老人飲食健康的需求，捐贈255箱各式營養食品，有保健食品、奶粉及保久乳等，提供長者方便進食，並能快速補充營養，大大照顧了長者的身體健康；另桃園市小英之友會捐贈10萬元急難救助金，弱勢長者如有生活困難，可由社工協助申請急難救助。