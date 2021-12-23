鳳梨釋迦遭中國封殺　小英之友會訂5千箱力挺

▲劉櫂豪與小英之友會舉行「英友挺在地小農」記者會。（圖／劉櫂豪國會辦公室提供，下同）

記者呂晏慈／台北報導

受中國宣布暫停進口鳳梨釋迦影響，今年台東鳳梨釋迦產量大增，導致價格不如以往。台東民進黨立委劉櫂豪近期積極促銷鳳梨釋迦，今（23日）與小英之友會舉行「英友挺在地小農」記者會，認購5000箱鳳梨釋迦；劉櫂豪也強力推銷水果說，鳳梨釋迦營養豐富，還可以自製成釋迦冰棒以及釋迦果汁。

劉櫂豪表示，台東獨特地理及氣候環境下產出的優質釋迦最為聞名，而其中經過辛苦培育改良的鳳梨釋迦，更是成為台東出口大宗的農特產品，每年的12月至隔年4月是台東鳳梨釋迦盛產季節，然中國在今年9月違反國際貿易慣例，片面宣布禁止台灣釋迦輸入，讓過去9成銷往中國的台東鳳梨釋迦銷售面臨困境，也引起農民的擔憂。

劉櫂豪大力推銷鳳梨釋迦說，鳳梨釋迦營養豐富，維生素C是蘋果的13倍、維生素B2是蘋果的11倍，同時礦物質、膳食纖維等都比蘋果含量更多，還可以做成釋迦冰棒以及釋迦果汁，目前包含全聯、全家、家樂福等通路，都有陸續販售鳳梨釋迦，希望所有的好朋友一起來推廣，趕快來採買回家品嚐。

小英之友會全國總會總會長顏志發表示，小英之友會在總統蔡英文指示下，從2018年起協助認購柚子，至今每年都協助台灣的農產品銷售，包含西瓜、鳳梨以及芒果等，尤其今年6月認購受到Delta疫情影響而遭到汙名化的屏東枋山芒果，此次再攜手劉櫂豪認購協助台東小農。