　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

首批豪雨農損救助金17日撥入公所代轉　黃偉哲請農民朋友刷存摺

▲台南市農業局已於17日預撥災損救助金至公所，請各公所轉撥相關農民，協助農民儘速恢復農業生產。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市農業局已於17日預撥災損救助金至公所，請各公所轉撥相關農民，協助農民儘速恢復農業生產。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

受到西南氣流豪雨影響，台南市農作物災損嚴重，農委會9日公告台南市農產業全部項目辦理現金救助及低利貸款，市長黃偉哲指示以從寬從速從簡辦理原則，協助受災農民，針對農委會公告免現勘損失率且免現勘項目，農業局已於17日預撥災損救助金至公所，請各公所轉撥相關農民，協助農民儘速恢復農業生產。

▲行政院長蘇貞昌日前南下台南，在台南市長黃偉哲陪同下，現勘農損情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政院長蘇貞昌日前南下台南，在台南市長黃偉哲陪同下，現勘農損情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲指出，農委會11日公告台南地區落花生、木瓜、龍眼、西瓜、洋香瓜、香瓜、文心蘭、火鶴、食用玉米、蔬菜(二)瓜果類及(三)短期葉菜類等作物，免現勘損失率，且當農民具有產銷履歷、領有同品項農業天然災害現金救助有案、領有對地綠色環境給付計畫者，免現勘。其餘項目仍要有種植事實及災損20％才可救助。

▲行政院長蘇貞昌日前南下台南，在台南市長黃偉哲陪同下，現勘農損情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市農業局長謝耀清表示，符合此次公告資格的農民請於8月10日至8月19日止，向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內之「土地委託經營或租賃契約書」。

民政局表示，為將天然災害現金救助款項及時核撥受損農民，台南市各區公所已加速勘查作業及認定災損，今（17）日針對已認定災損之農戶，立即進行撥款作業，預計先行撥款金額約2420萬元，後續將持續針對完成勘查認定案件進行撥款作業。

「小棕瓶」雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露50ml

►一招逆齡，找回少女肌

ET快訊
七年級近50%未婚！男女視角「破解背後原因」　網推爆：真實到
統神現身藍營！力挺他參選黨主席　痛批陳時中卡疫苗
塔利班男人無法無天！　擬定12至45歲「性奴隸清單」
「我們將死去」阿富汗少女絕望流淚片瘋傳！　業者急毀婚紗照
狠母產女丟垃圾車！女嬰遺體今解剖　家屬無人到場
吳亦凡「7年染指33女」最小才國中！　1年前打臉文被挖
快訊／國道「紅斑馬」車身撞爛！　現場嚴重回堵
加菜？辣妹月租2.2萬高級套房　牆壁長滿「大片香菇」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

弘光科大跨國混班夏令營起跑　14國73生分享彼此語言文化美食

首批豪雨農損救助金17日撥入公所代轉　黃偉哲請農民朋友刷存摺

台南市消防局第五大隊OHCA案件成功救回8人　消友會表揚救護救災有功人員

新北5染疫到花蓮旅遊！9天8夜足跡綿密　縣府：重疊者速篩檢

勇警雨天緝賊打滑受傷　竊嫌胡扯問路誤闖民宅才犯案

桃園春天農場爆虐馬2死！小馬「絕望倒地」走了...動保處安排解剖

竹北「不咬人鱷魚」落跑了！130公分霸佔馬路身影曝光

疫苗涵蓋率逾75%！澎湖解禁拚觀光　入境免篩、空運增為每日30班

桃園9／1開學後　鄭文燦：如有1人確診全校停課14天

府城防災教育館及消防史料館強勢回歸　黃偉哲：暑期強化線上網路防災宣導

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

資源回收婦路中推車遭機車追撞　下秒雙噴飛...她腦出血失去意識

宰彥「我們的確是那種關係」娜比傻眼　雨中攤牌...她轉身離去海王哭惹！

徐若瑄幫王心凌徵男友「要不要帥？」XD　憶與前任一起寫歌...尬笑喊：換別的話題！

見爸欺負媽媽！女兒插腰狂碎念 森77機關槍式嗆爹：你都不耐煩

迪麗熱巴盲摸楊洋的手：抓到了♥　剪刀石頭布怪招..他一臉懵還是超配合

弘光科大跨國混班夏令營起跑　14國73生分享彼此語言文化美食

首批豪雨農損救助金17日撥入公所代轉　黃偉哲請農民朋友刷存摺

台南市消防局第五大隊OHCA案件成功救回8人　消友會表揚救護救災有功人員

新北5染疫到花蓮旅遊！9天8夜足跡綿密　縣府：重疊者速篩檢

勇警雨天緝賊打滑受傷　竊嫌胡扯問路誤闖民宅才犯案

桃園春天農場爆虐馬2死！小馬「絕望倒地」走了...動保處安排解剖

竹北「不咬人鱷魚」落跑了！130公分霸佔馬路身影曝光

疫苗涵蓋率逾75%！澎湖解禁拚觀光　入境免篩、空運增為每日30班

桃園9／1開學後　鄭文燦：如有1人確診全校停課14天

府城防災教育館及消防史料館強勢回歸　黃偉哲：暑期強化線上網路防災宣導

14歲少女想交男友...他要求拍裸照表誠意　母發現怒告！

錦花鳥看醫生包成「鳥鳥壽司捲」眼神死　奴才曝爆笑改名原因　

解放軍東部戰區官宣：在台灣東南西南海空域組織聯合實兵演練

北市9月開學！上千名老師還沒打疫苗　蔣萬安提2呼籲

台東新亮點！「縱谷大地藝術季」6大作品一次看　山丘上的雲朵超Q

By2「終於長不一樣」最新近照曝光！　8年極端變美卻遭背叛心碎崩潰

「鉅星匯」遭潑上千隻活蟑螂　討債主嫌：這樣餐廳比較好掃

湖人、快艇陣容大搬風　詹皇竟成兩隊「效力最久」球員

錄影連站12小時！Lulu「請按摩師場邊待命」結果囧了

有感度UP！化身水煮蛋女孩不是夢　DeMon面膜再升級讓肌膚如少女般緊緻

2哈等紅燈相遇！車內興奮轉圈 話匣子開不停飼主苦笑：聽不懂

地方熱門新聞

竹北「不咬人鱷魚」跑了！130cm佔馬路身影曝光

桃園春天農場爆虐馬2死　動保處安排解剖要開罰

解禁拚觀光！即日起入境澎湖免篩

桃園9/1開學後　如有1人確診全校停課14天

台南議長批安南區警民比嚴重失衡

勇警雨天緝賊打滑受傷

男打莫德納後20hrs亡　妻淚曝下一步

新北5染疫旅遊9天8夜　花蓮急清消公布疫調

府城防災教育館及消防史料館回歸

消防局長下令看《火神》　原因是35年前一場爆炸

能為我的孩子開道嗎？　警火速協助就醫

東石漁人碼頭再修繕　打造魅力新據點

即／蘆洲河畔1男自焚！全身起火燃燒亡

嘉義縣牛奶鳳梨登場　新鮮直送全聯賣場

更多熱門

相關新聞

府城防災教育館及消防史料館回歸

府城防災教育館及消防史料館回歸

台南市消防局防災教育館及消防史料館，自5月17日起因新冠肺炎全國疫情三級警戒，持續暫停開放超過兩個月之久，時值暑假，為提供青少年及民眾防災教育學習，以提升居家及自身防災安全，防災館及史料館恢復開館。

黃偉哲發放重陽敬老禮金不排富！

黃偉哲發放重陽敬老禮金不排富！

符合本期接種資格市民至平台預約

符合本期接種資格市民至平台預約

台南便利送購足普渡用品安全快速

台南便利送購足普渡用品安全快速

黃偉哲籲防疫也要防其他傳染病

黃偉哲籲防疫也要防其他傳染病

關鍵字：

豪雨農損救助金黃偉哲刷存摺

讀者迴響

熱門新聞

即／台北喜來登「女客死在房間」　警方封鎖現場

3名「飛機拋落」阿富汗人遺體被尋獲

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

黃子佼威力彩中獎！找出彩券傻眼「整片焦黑」

一直拉血便！他當痔瘡治「半年後走了」

親手送吳亦凡坐牢！吳媽媽神隱16天憔悴現身

五倍券全民免費6重點搶先看　發放時間、數位加碼、領取＆使用範圍

阿滴英文YT無預警停更！因為Joeman

「18億陶朱隱園」賣不掉？　內行揭1致命傷

台灣哪世代過最爽？網指「這年級」

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

徐凱希隔14年認主持《我猜》疏失

7+8÷4×6+2÷1答案？他曝吵到快輸贏

劉寶傑曝陳時中「最棒之處」　他笑翻狂讚

即／新北染疫男發燒還「搭高鐵」住高雄親友家

更多

最夯影音

更多
桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員
4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面