疫情改變消費型態　小英之友會推台東芒果

▲小英之友會推台東芒果。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

每年夏季都是芒果的盛產期，今年遇到武漢肺炎的衝擊，使得不少民眾因為疫情3級警戒改變了以往出門採購的購物形式，現今網路和智慧型手機方便快速，讓民眾雖然因疫情減少外出也能使用網路手機購買來滿足日常需求。

台東小英之友會總會長簡維國看見因疫情改變消費型態的狀況，想藉由大家使用團購的方式幫助農民將台東的好芒果推銷出去，全國小英之友會全國總會長顏志發知情之後大力相挺，聯合前獅子會總監卓文賢、卑南鄉鄉長許文獻、行政院東辦執行長洪宗楷等人發起「小英之友會-特愛台東好芒果團購活動」。

使用LINE群組來發送台東美味芒果的介紹，並使用團購的方式讓台東好山好水所孕育出的好芒果，推廣給全國的小英之友會會員，協助台東市與卑南鄉的芒果農提高銷量! 「特愛台東好芒果團購」在推出不到1週時間內，訂單就已經累計到2481箱。

台東小英之友會總會長簡維國表示，感謝全國民眾對台東美味芒果的喜愛，也呼籲，雖然近日確診人數明顯控制住，但對抗無形的病毒還是不能掉以輕心，防疫間多待在家裡才能有效減少被傳染的機率。

簡維國強調，待在家滑手機期間，若能透過網路平台購買芒果，讓芒果農直接出貨宅配到家，不僅能夠減少不必要的人群接觸，更能同時以購買的方式來實質支持芒果農！

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