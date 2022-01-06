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龍山國小全新森林校舍群英樓啟用　打造知識遊樂地

▲龍山國小全新森林校舍群英樓啟用。（圖／新竹市政府提供）

▲龍山國小全新森林校舍群英樓啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

新竹市龍山國小群英樓重建工程，由知名建築師團隊田中央操刀，歷經近兩年半，今正式啟用。新竹市長林智堅表示，龍山國小位於交通樞紐，近年完成通學步道、群英樓、操場、門口意象大改造，整座校園脫胎換骨。其中，群英樓以「風的曲線」設計，創造許多魔幻空間，有屋頂小劇場、空中平台，因有創意、熱情的建築師，加上有執行力的校長，讓這座百年小學成為竹市全新門面。

林智堅市長表示，龍山國小創校至今101年，位在東區交通主要樞紐光復路段，全校有1680位孩子。特別是從高速公路到訪新竹，第一眼先看到的就是龍山國小，近年校園改造讓城市的門面煥然一新，更讓外地遊客看見新竹是座充滿希望的兒童城市。

林智堅市長說，很開心見證龍山國小脫胎換骨，此刻看到許多孩子自在使用空間就是最美的風景，更讓他感到無比幸福。他也特別感謝陳彩文校長與老師這段期間付出的努力，校園進入大改造階段、全都是工程，需兼顧孩子的教學環境與工程進度。

林智堅市長談及，他上任以來啟動新校園運動，投入逾50萬元，新建2校、整建34棟。他說，五年前邀請日本建築師到新竹開設工作坊，每個校長與校園設計建築師共同擘劃學校未來，如今都一一完成讓他非常感動。而群英樓在建築師的巧手下，創造許多魔幻空間，尤其在屋頂平台，當他第一次站上去、望出去的景色讓他相當驚艷。

校長陳彩文表示，感謝田中央建築師團隊，打造群英樓全新校舍，建築師就像空間魔法師，創造許多有趣空間，走進去經常迷航，更透過群英樓發揮效應，透過開放與社區連結的後門，讓前門交通動線更順暢，還有全新跑道、操場及大門意象，讓整個龍山校園大轉變。

田中央建築師黃聲遠表示，龍山國小校園有很多生態池與大樹，全新群英樓延續原有校舍的黃色，搭上單純的線條，更透過與校園後方的老社區連結，讓學生在校園裡感受到輕輕的微風，更會記得這座百年校園。田中央專案設計師曹毅豪表示，群英樓保留既有大樹，透過大樹空間去配置新校舍，讓大樹被看到、也長遠陪伴孩子，更透過空間創造風的流動，希望孩子都能像風一樣自由，另新設北側開放性入口，讓孩子體驗社區。

6年級學生賴世閔說，他現在的教室就在群英樓四樓，屋頂一邊有降溫的植栽槽，另一邊有大片斜斜屋頂，可上去玩，還可看到光復路、高速公路景色，他也很喜歡馬賽克磚牆，每片都不一樣，而且新設的入口讓他可穿越學校，經過土地公廟，上學很方便。6年級學生黎采恩則說，她最喜歡新的森林書屋圖書館，不只空間變大、藏書也更多，現在新教室空間也比以前寬敞，上課精神可很集中。

蔡瑋甄老師分享，群英樓校舍不規則的建築線條成為孩子肆意探索的遊樂場，而她的班級教室在群英樓三樓，窗景就在兩棵大樹中間，秋天可看見烏臼樹轉紅，冬天冒出白色的果實，校舍和自然環境結合就是學生最好的課程。再加上新操場灰色與綠色交錯搭配的色塊，象徵校門前交流道與校園內自然環境交會的樣子，建築師花費許多小巧思，大家都非常喜歡。

教育處表示，龍山國小群英樓興建於民國48年，105年評估因耐震係數過低需重建，也因緊鄰關埔重劃區，龍山國小班級數、學生人數逐年增加，教室需求增加，市府採原址拆除重建。

今龍山國小群英樓啟用典禮，田中央建築師黃聲遠、田中央專案設計師曹毅豪、昭雄營造董事長吳錫儀、新竹市議員鄭美娟、劉崇顯、蔡惠婷、陳建名、李妍慧議員代表、黃文政議員代表均出席。

▲龍山國小全新森林校舍群英樓啟用。（圖／新竹市政府提供）

▲龍山國小全新森林校舍群英樓啟用。（圖／新竹市政府提供）

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