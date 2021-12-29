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竹市8大古蹟與歷史建築光環境升級　林智堅：舊城最美夜景

▲新竹州廳。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹州廳。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

繼公賣局夜間點燈後，市府完成新竹州廳、美術館、消博館、州圖人行道、護城河、影博館、新竹公園大階梯、孔廟等8處光環境升級，由參與月津港燈節的「沁弦照明」與台中花博的「偶得設計」團隊設計，透過補燈、增強光度方式讓建築更加立體，孔廟以月光穿過樹梢灑落屋頂為概念、影博館則創造入口迴廊空間視覺感。含公賣局在內，9大古蹟、歷建每晚17:30至22:00點亮，林智堅市長歡迎民眾夜間漫步舊城區，感受最美古蹟夜景。

林智堅市長表示，市府向交通部爭取1500萬元，點亮舊城區9座古蹟與歷史建物，以光賦予老舊建築新生命，讓其與現代化都市共生共榮，用燈光描繪出建物輪廓，透過不同層次的照明讓建築更加立體，歡迎民眾夜間漫步舊城區，感受最美古蹟夜景。

沁弦照明林靖祐總監表示，新竹州廳為和洋混合建築極具特色，原有照明以泛光方式提供全面性基礎光照，本次照明工程加強建物主體中心車寄外部立面、二樓迴廊及主體中心兩側塔樓頂部照明，展現層次與細節，更有韻味。

消防博物館高聳側塔樓別具特色，原先照明就足以展現建築特色，此次更加強建物側立面與屋頂輪廓，並融合既有立面照明，使建物整體感更優化。

新竹州圖書館延續前期完成的建築夜間照明，進一步優化人行道光環境，並延伸連接至護城河；護城河親水公園則改以低眩光柔和燈桿與低尺度間接照明為主，改善步道環境、樹木燈光。

新竹孔廟以既有投光燈柱位置，重新研究投光角度及更換適當色溫、瓦數燈具。林靖祐總監表示，以月光穿過樹梢灑落屋頂為概念，更換燈籠內部光源，讓屋簷下空間有更細緻的表現。

偶得設計陳怡彰老師指出，新竹美術館建築周邊佈設線型投光燈，以光洗牆方式均勻照亮牆面，強化建築紅磚牆，並配合建築體本身的進出面，呈現自然的光影變化。

影博館融合古羅馬與阿拉伯建築，是國內少見的特色歷建，改使用線型燈具表現建築立面的特色浮雕，並利用地埋燈與投光壁燈創造入口迴廊空間的視覺層次。

新竹公園改善公園路入口光環境，燈具結合既有的花台、燈柱與欄杆，提升環境基礎照明，建立安全且友善的步行空間，並配合對公園樹木投光，讓視覺從外部人行道，向階梯、公園內部延伸。

城銷處表示，新竹州廳、消博館、護城河、州圖人行道、公賣局、孔廟由「沁弦照明」設計；美術館、影博館、新竹公園則由「偶得設計」設計，每晚17:30至22:00點亮，邀請民眾夜間漫步舊城區，感受市區最美夜景。

▲新竹市美術館。（圖／新竹市政府提供）

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