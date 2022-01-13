退輔會：蔣經國路線就是反共、革新、保台　國民黨人應該省思學習

▲1970年前總統蔣中正偕行政院蔣經國副院長巡視核一廠工地，由台電時任楊家瑜董事長陪同，聆聽時任經濟部長孫運璿簡報之建廠工程概況。（圖／台電提供）



記者林銘翰／台北報導

今年是前總統蔣經國逝世34周年，退撫會13日表示，民進黨執政已邁向14年，政府對於過去的歷史面貌及兩蔣的成績、功過，理應有更全面、真實、公允的評價，而蔣經國路線就是「反共、革新、保台」，在紀念蔣經國之餘，這是國民黨人應該省思學習的地方。

退輔會13日下午與中國青年救國團、復興崗文教基金會在大安森林公園露天音樂台舉辦「走過璀璨，懷念經國先生音樂會」，多個退輔會轉投資的公司，包括欣中天然氣、欣高石油氣、欣欣天然氣皆列名贊助單位。

退輔會發布新聞稿表示，蔣經國對台灣的貢獻無庸置疑，他在台灣面對退出聯合國、中美斷交、石油危機等艱困的環境下接班，有幾個值得稱頌的大功勞，包括「反共」、「發展經濟建設」、「拔擢人才」、「走向本土化」、「開明統治」及「革新」。

退輔會指出，面對北京的統戰攻勢，蔣經國「堅持3不」的反共國策，但務實地放棄反攻大陸，改採「三民主義統一中國」的號召，也就是將兩岸定位為生活方式及制度之爭，並開放老兵返鄉探親。

退輔會指出，蔣經國在風雨飄搖中推動十大建設，奠定經濟建設的穩固基礎，他用人用賢能，十分重視清廉，最重要的事，他用了很多心力觀察、教導、拔擢人才，包括前經濟部長孫運璿、前總統李登輝、前外交部長錢復都是有名的例子。

退輔會強調，蔣經國很早就體認到國民黨政府必須長期紮根台灣，因此特意拔擢本省籍的優秀人才，從前副總統謝東閔、前內政部長張豐緒、前行政院副院長林洋港到李登輝等皆是，他也最早要求軍方上呈上校以上本省籍軍官名冊，擇優拔擢，「最令人動容的是，他晚年宣稱自己是台灣人」。

退輔會也說，蔣經國將以往威權統治的方式，逐步放寬政治控制，並對民進黨組黨運動相對容忍。

退輔會表示，面對黨外運動的挑戰及黨政體制的守舊，蔣經國力排黨國大老的反對，啟動對「黨禁」、「報禁」、「國民大會及立法院的改選」等政治議題的革新，並在晚年宣布解嚴。

退輔會說明，蔣經國使接任的李登輝，在繼承蔣經國遺志的名義下順利推動民主改革，這就是舉世稱頌的寧靜革命。換句話說，蔣經國是寧靜革命的先行者，這也是李登輝一直自稱是經國學校學生的原因。

退輔會認為，這些都是蔣經國值得紀念的地方，台灣歷史不算長，從西班牙、荷蘭、明鄭短期到局部的盤據，比較長期的統治是清朝、日據、國民黨政府到政黨輪替，不同時代的統治者都在這塊土地上留下痕跡，對近代影響最鉅大、最直接的當然是兩蔣時代。

退輔會強調，過去從黨外到民進黨為對抗當時黨國體制統治的正當性，攻訐兩蔣，但民進黨執政已邁向14年，政府對於過去的歷史面貌及兩蔣的成績、功過，理應有更全面、真實、公允的評價，尊重藍營的記憶及感情，這是尋求藍綠和解，內部團結的一環，紀念蔣經國的意義在此。

退輔會表示，蔣經國路線就是「反共、革新、保台」，大家在紀念蔣經國之餘，這也是朝野人士，特別是國民黨人應該省思學習的地方。