　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

退輔會：蔣經國路線就是反共、革新、保台　國民黨人應該省思學習

▲1970年總統蔣公偕行政院蔣經國副院長巡視核一廠工地，由台電時任楊家瑜董事長陪同，聆聽經濟部孫運璿部長簡報之建廠工程概況。（圖／台電提供）

▲1970年前總統蔣中正偕行政院蔣經國副院長巡視核一廠工地，由台電時任楊家瑜董事長陪同，聆聽時任經濟部長孫運璿簡報之建廠工程概況。（圖／台電提供）

記者林銘翰／台北報導

今年是前總統蔣經國逝世34周年，退撫會13日表示，民進黨執政已邁向14年，政府對於過去的歷史面貌及兩蔣的成績、功過，理應有更全面、真實、公允的評價，而蔣經國路線就是「反共、革新、保台」，在紀念蔣經國之餘，這是國民黨人應該省思學習的地方。

退輔會13日下午與中國青年救國團、復興崗文教基金會在大安森林公園露天音樂台舉辦「走過璀璨，懷念經國先生音樂會」，多個退輔會轉投資的公司，包括欣中天然氣、欣高石油氣、欣欣天然氣皆列名贊助單位。

退輔會發布新聞稿表示，蔣經國對台灣的貢獻無庸置疑，他在台灣面對退出聯合國、中美斷交、石油危機等艱困的環境下接班，有幾個值得稱頌的大功勞，包括「反共」、「發展經濟建設」、「拔擢人才」、「走向本土化」、「開明統治」及「革新」。

退輔會指出，面對北京的統戰攻勢，蔣經國「堅持3不」的反共國策，但務實地放棄反攻大陸，改採「三民主義統一中國」的號召，也就是將兩岸定位為生活方式及制度之爭，並開放老兵返鄉探親。

退輔會指出，蔣經國在風雨飄搖中推動十大建設，奠定經濟建設的穩固基礎，他用人用賢能，十分重視清廉，最重要的事，他用了很多心力觀察、教導、拔擢人才，包括前經濟部長孫運璿、前總統李登輝、前外交部長錢復都是有名的例子。

退輔會強調，蔣經國很早就體認到國民黨政府必須長期紮根台灣，因此特意拔擢本省籍的優秀人才，從前副總統謝東閔、前內政部長張豐緒、前行政院副院長林洋港到李登輝等皆是，他也最早要求軍方上呈上校以上本省籍軍官名冊，擇優拔擢，「最令人動容的是，他晚年宣稱自己是台灣人」。

退輔會也說，蔣經國將以往威權統治的方式，逐步放寬政治控制，並對民進黨組黨運動相對容忍。

退輔會表示，面對黨外運動的挑戰及黨政體制的守舊，蔣經國力排黨國大老的反對，啟動對「黨禁」、「報禁」、「國民大會及立法院的改選」等政治議題的革新，並在晚年宣布解嚴。

退輔會說明，蔣經國使接任的李登輝，在繼承蔣經國遺志的名義下順利推動民主改革，這就是舉世稱頌的寧靜革命。換句話說，蔣經國是寧靜革命的先行者，這也是李登輝一直自稱是經國學校學生的原因。

退輔會認為，這些都是蔣經國值得紀念的地方，台灣歷史不算長，從西班牙、荷蘭、明鄭短期到局部的盤據，比較長期的統治是清朝、日據、國民黨政府到政黨輪替，不同時代的統治者都在這塊土地上留下痕跡，對近代影響最鉅大、最直接的當然是兩蔣時代。

退輔會強調，過去從黨外到民進黨為對抗當時黨國體制統治的正當性，攻訐兩蔣，但民進黨執政已邁向14年，政府對於過去的歷史面貌及兩蔣的成績、功過，理應有更全面、真實、公允的評價，尊重藍營的記憶及感情，這是尋求藍綠和解，內部團結的一環，紀念蔣經國的意義在此。

退輔會表示，蔣經國路線就是「反共、革新、保台」，大家在紀念蔣經國之餘，這也是朝野人士，特別是國民黨人應該省思學習的地方。

►什麼！羽絨衣才499元

ET快訊
快訊／護理師「板南線密集足跡」曝光　Ct16病毒量高
快訊／北市染疫護理師「住土城」　新北急匡17人採檢
陳庭妮首發聲！交往胡宇威8年　請求諒解不公開感情
快訊／居服員銀行櫃檯「脫口罩講電話」！　監視器內容曝
高峰在明天！預定4200人返台　指揮中心：壓力相當大
聯邦銀行14人染疫　1／7曾辦理尾牙聚餐
聯邦銀行一夜多11例！30名員工採檢「13人陽性」
中興護理師確定感染Omicron！　和患者「基因定序相同」
未滿10歲童染疫！　居服員乾妹婆婆、兒子確診
F-16V墜海畫面曝！　高速衝入海面濺起大量水花
銀行群聚恐延燒到台北！行員爆：日前總行才派人「長時間查帳」
快訊／增1死！台商醫療專機「插管返台」　搶救24日往生
快訊／新增1例死亡「本土+14」！　境外移入51例
LIVE／銀行14例確診「匡列逾3千人」　陳時中最新說明
胡宇威約陳庭妮爬玉山！　「捧2克拉鑽石」腿軟求婚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬英九悼念蔣經國錯開朱立倫　嘆國民黨表現不如預期、要認真檢討

快訊／北市染疫護理師「板南線密集足跡」曝光　Ct16病毒量高

「我從未說屏東人是魔鬼」　莊瑞雄轟周春米：不需要往身上貼標籤

快訊／北市染疫護理師「住土城」　新北急匡17人採檢

退輔會：蔣經國路線就是反共、革新、保台　國民黨人應該省思學習

高考食品技師、普考地政士等類科　考試院會拍板6月舉行

完善威權時期被害者權利回復　政院修法返還財產「賠償」最高1200萬

批莊瑞雄「與魔鬼共舞」失言　縣議員要求道歉：屏東人不是魔鬼

駐美代表處+3、累計16人確診　外交部：症狀輕微或無症狀

參選新竹市長？　羅秉成：過去沒選舉這一站，未來也不會有

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

5分鐘記錄「流水便當」漂流記　剛煮好掉水溝？一路追到戲終

註銷車牌上路！狂飆給警察追　路口「華麗轉圈」警車卡住了

亞洲太太收到「中藥材包裹」　卻被控告走私毒品恐坐2年牢

馬英九悼念蔣經國錯開朱立倫　嘆國民黨表現不如預期、要認真檢討

快訊／北市染疫護理師「板南線密集足跡」曝光　Ct16病毒量高

「我從未說屏東人是魔鬼」　莊瑞雄轟周春米：不需要往身上貼標籤

快訊／北市染疫護理師「住土城」　新北急匡17人採檢

退輔會：蔣經國路線就是反共、革新、保台　國民黨人應該省思學習

高考食品技師、普考地政士等類科　考試院會拍板6月舉行

完善威權時期被害者權利回復　政院修法返還財產「賠償」最高1200萬

批莊瑞雄「與魔鬼共舞」失言　縣議員要求道歉：屏東人不是魔鬼

駐美代表處+3、累計16人確診　外交部：症狀輕微或無症狀

參選新竹市長？　羅秉成：過去沒選舉這一站，未來也不會有

馬英九悼念蔣經國錯開朱立倫　嘆國民黨表現不如預期、要認真檢討

「王力宏肯定換公關團隊！」開戰李靜蕾策略曝　486先生：你還真敢

全球一天爆300萬例　陳時中坦言：沒法期待靠一種方式阻隔Omicron

2嬤當街火爆互毆！上衣慘被扒光「布袋奶狂晃」　狗狗嚇到吠不停

宴席防疫措施不會加嚴！陳時中重申：不要逐桌敬酒敬茶

租屋處沒廚房「開伙工具怎選？」　網激推1電器：煮三餐5年了

快訊／北市染疫護理師「板南線密集足跡」曝光　Ct16病毒量高

3名「專責病房護理師」染疫！張上淳曝「可能感染原因」

「我從未說屏東人是魔鬼」　莊瑞雄轟周春米：不需要往身上貼標籤

快訊／北市染疫護理師「住土城」　新北急匡17人採檢

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

政治熱門新聞

F-16V墜海前畫面曝　飛官疑昏迷

18公分「月光權杖悠遊卡」限時不限量開賣

快訊／《菸防法》拍板了！禁電子煙　購菸年齡提高到20歲

仁愛醫院爆護理師確診　聯醫：掌握中

快訊／「加熱菸」準備開放了！《菸防法》納管　審查健康風險評估

快訊／顏寬恒敗選隔天　發言人自爆：收到法院傳票

北市聯醫2院護理師染疫　患者擅自關抽風

沈富雄：打第三劑不如直接染Omicron

F-16V墜海　搜救隊疑發現外套

駐美代表處+3、累計16人確診　外交部：症狀輕微或無症狀

北市3院內感染　柯：遲早會有破口

行政院今公布菸防法修正案　禁電子煙

于北辰稱跟林靜儀國家觀念相近　「華獨、台灣獨立本質是相同的」

民進黨通過直轄市長徵召辦法　六都「點將錄」一次看！　

更多熱門

相關新聞

承載蔣經國信念拚到底　江啟臣：挫折不是消極起點

承載蔣經國信念拚到底　江啟臣：挫折不是消極起點

國民黨在公投、中二立委補選、林昶佐罷免案接連失敗，前主席、立委江啟臣今在故總統蔣經過逝世34周年表示，國民黨再度遭逢低潮，許多同志、支持者都十分難受，自己也不例外，但挫折，不應是消極的起點，應該是發憤圖強的開始，經國先生曾帶領國家走向繁榮穩定，但這背後，經過多少逆境與挫折。

「所有責難我一肩扛」　朱立倫：民主制衡道路不能終止

「所有責難我一肩扛」　朱立倫：民主制衡道路不能終止

藍營改走「中間路線」？　洪秀柱憂心：不碰統獨國民黨就會勝選嗎？

藍營改走「中間路線」？　洪秀柱憂心：不碰統獨國民黨就會勝選嗎？

于北辰估年底大選藍營大贏或小贏　「但對朱立倫2024不會有任何幫助」

于北辰估年底大選藍營大贏或小贏　「但對朱立倫2024不會有任何幫助」

韓國瑜「路是對的」有玄機　綠委：等他再說「Yes I do」了！

韓國瑜「路是對的」有玄機　綠委：等他再說「Yes I do」了！

關鍵字：

退輔會蔣經國國民黨

讀者迴響

熱門新聞

王力宏監視器新視角曝光！　網瘋傳「氣球殺手」洗白

快訊／一夜再增9例本土　全是銀行員工！Ct值曝光

居服員戴口罩仍傳3行員　同業揭原因

快訊／陳庭妮認愛胡宇威！

郭雪芙爆雷《華燈3》！26表情符號藏劇透

快訊／桃園7學校緊急宣布停課　晚間新增9銀行員確診

升三級警戒後「1行業慘歪」　鄉民見證逆轉

台灣無法再次三級　台大仁醫點名這產業：會關一堆

快訊／李靚蕾曝6證據開戰「王力宏買網軍」！

By2反擊李靚蕾首露面！Yumi全程低頭「姊姊挽手力挺」

王力宏「腳邊一大包」　網瘋猜是1夯品！

F-16V墜海前畫面曝　飛官疑昏迷

機場入境約1成陽性　未來3天單日恐破上百例

2女學生到米蘭跨年　被18男包夾當場脫褲性侵

快訊／王力宏出示律師聲明：不該和李靚蕾單獨相處

更多

最夯影音

更多
Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住
蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面