國民黨連3敗！朱立倫遭黨內逼宮　洪秀柱說話了

▲國民黨前主席洪秀柱。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨繼四大公投落敗，9日在中二補選、罷昶案失利，黨內傳出要主席朱立倫下台的聲浪。前國民黨主席洪秀柱13日受訪時表示，國民黨連幾次選舉失敗，士氣受挫，但光是灰心喪志解決不了問題，唯有深自檢討、重新再起，對黨才有幫助。針對朱立倫9日投票結果出爐後神隱，洪秀柱直言，「我認為是不智的決定，不夠聰明」，失敗要勇於承擔，這才是正確的做法，或許這是有人給他的建議，但這個建議是害了他。

對於黨內傳出要朱立倫下台的聲音，洪秀柱表示，黨主席對於選舉成敗固然要負起責任，但最重要的是檢討戰略、主張是否出問題，至於下台與否，「我請問大家，今年馬上就要地方選舉，難道我們還要為了主席選舉，再鬧一次四分五裂嗎？」

洪秀柱直言，除非選出一個人就能必勝無疑，但要仔細思考，時間對國民黨不利，準備時間不夠，還要到處找適合人選為大選進行戰略部署，若不在這方面努力，而是只在黨內做人事的選擇，這是否對國民黨有幫助？必須要考量。

媒體追問，好像每次敗選，都掀起要檢討九二共識路線的聲音。洪秀柱表示，九二共識是兩岸政策的定海神針，韓國瑜2018年選上高雄市長時也說過「九二共識是定海神針」，前總統馬英九兩次選舉也都是靠「九二共識」，洪秀柱強調，這就是國民黨要走的路，憲法、黨章都寫很清楚，這個路勇敢走下去就好，不要模糊不清，也不要避諱害怕，「不要因為一次選舉的失敗，而失去黨的靈魂。」

洪秀柱感嘆，對於四大公投沒有過關，她心裡非常難受，因為那不是政治議題 是民生議題，明明可以贏，也符合民眾的意思，但為什麼不能過關？國民黨要深自檢討。