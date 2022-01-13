盧秀燕遭指圖利建商　國民黨3問林佳龍：為何賤價賣出上萬坪社宅用地

▲國民黨三問林佳龍前市長，為何賤價賣出上萬坪社宅用地。（圖／翻攝自國民黨臉書）

記者楊蕓／台北報導

針對台中市前新聞局長卓冠廷指稱市長盧秀燕把北屯區太原段的社會住宅用地賣給建商，國民黨13日痛批，這是換了屁股就換了腦袋的烏賊話術，並質疑，前市長林佳龍任內把胡志強任內規劃的社宅用地以每坪19萬賤價賣出，若盧秀燕被抹黑圖利財團，那龍市府是否算貪腐？

國民黨表示，很遺憾，台中市民在3年前以20萬票的龐大差距趕走林佳龍跟他的「黑箱團隊」之後。3年來，還要忍受林佳龍與他的子弟兵們，持續對台中進行「烏賊攻擊」，以對盧秀燕市長噴墨的手法，來轉移自己跟財團千絲萬縷的關係。

國民黨批評，卓冠廷完全忽視林佳龍才是分割土地、賤賣社宅土地給建商的始作俑者，盧秀燕在完整規劃下的決策，反倒成了民進黨口中的圖利。

國民黨接著點名林佳龍回應三大質疑。第一，任內為何把前市長胡志強規劃的北屯太原段社會住宅用地，以每坪19萬賤價賣出？第二，如果盧秀燕以33萬賣出土地，要被抹黑是「圖利財團」， 那請問龍市府當年以19萬賣出土地，算是貪腐嗎？第三，林佳龍市府經手後台中舉債超過629億，讓台中成為千億負債俱樂部，舉債空間成為六都之末，林佳龍團隊對此有何解釋？

國民黨強調，綠營即便繼續抹黑，也改變不了林佳龍身為前市長任內瘋狂舉債的事實，相反盧秀燕市府任內台中市府財政大幅改善，創下縣市合併後首度有盈餘。上述台中市民關心的問題，林佳龍或卓冠廷先生應正面回答，不能閃躲。