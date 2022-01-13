國民黨最後一戰「在這裡」　黃暐瀚：若再輸2024不用討論了！

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨連六敗後士氣低迷，黨內檢討聲浪不斷，黨主席朱立倫強調「所有的挫折、所有的失敗，我一肩承擔」，接下來的選戰布局也相當受到關注。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，國民黨的最後一戰，只能靠年底的縣市長選舉，伺機回血。

黃暐瀚今（13）日晚間在臉書表示，年底這一戰，可謂「國民黨的最後一戰」！但是萬一年底再輸，2024基本上可以不用討論。

黃暐瀚指出，該關注的人有三個「陳時中、林佳龍、韓國瑜」，該關注的數字，也是三個10、8、4。他說明，所謂10、8、4，是指：10個縣市「藍大於綠」。分別是新北市、台中市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、金門縣和馬祖縣。8個縣市，「勝負難斷」。分別是台北市、桃園市、基隆市、新竹市、嘉義市、雲林縣、澎湖縣跟宜蘭縣。4個縣市「綠大於藍」，分別是台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣。

黃暐瀚認為，藍營執政的嘉義市、雲林縣、澎湖縣跟宜蘭縣，雖是執政，未必穩贏。同樣民進黨執政的基隆市、桃園市、新竹市，儘管都歷經兩屆連任，但公投「同意大於不同意」，應該也出乎了三位首長（林右昌、鄭文燦、林智堅）的意料之外。