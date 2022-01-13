朱立倫稱罷昶案是「過去框架」　徐巧芯：那要早點跟我們講啊！

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中中二選區補選、立委林昶佐罷免案9日投票，中二選區由綠營候選人林靜儀勝出，罷免案也確定未達門檻，而朱也稱兩場敗仗為過去框架，對此，北市議員徐巧芯表示，藍營民代都在前線作戰，「如果主席覺得是前人的框架，那要早點跟我們講啊！這樣大家才會停手。」

中二敗選、罷免確定未通過後，朱立倫未出席記者會，而是由文傳會主委凌濤出面說明。凌濤表示，過去三個月，我們承接了罷免案、公投案、補選案，這些過去的框架與任務，但這些任務到今天到此為止，明天開始，全黨共同為2022大選努力。「承接任務」的說法，也被外界質疑是將責任甩給前任黨主席江啟臣。

徐巧芯表示，朱立倫這樣的說法，會讓大家有一種被背棄的感覺，公投的時候議員、立委在前線作戰，就是因為覺得這是國民黨共同要努力的一件事情，如果覺得是前人的框架，「那要早點跟我們講啊！這樣大家才會停手。」

徐巧芯指出，過去黃國昌罷免案國民黨沒有參與，是反同團體發起，也有藍營支持者響應，但國民黨內部從來沒有發動，但像林昶佐罷免案，有鍾小平參與、朱立倫去年9月底也說過要罷免，藍營就開始動起來了，認為說這跟國民黨有關係，「如果沒有要支持，就早點跟我們講，我們就完全不碰。」

對於林昶佐罷免案，徐巧芯表示，在中正萬華區，光是四大公投的反萊豬同意票就足夠罷免林昶佐，代表這選區裡面只要強力動員，基本上大家就會出來投罷免票，「如果那時候更團結，更多人幫，那差距的3千多張票就會被催出來。」

徐巧芯提到，選前因為時間不夠，所以活動都辦在萬華，沒有顧到中正區，加上議員鍾小平跟應曉薇，還有公民團體自辦的記者會，也全部都在萬華，所以很明顯萬華的投票率比較高，就是因為中正區沒有在宣傳，「國民黨不是沒有那3千票，只是沒有把大家催出來投。」

徐巧芯說，這次很多支持者相當生氣，她的議員辦公室電話也被打爆，許多人都喊「朱立倫下台」，而且不是只有深藍選民，還包括口條很好的年輕人，甚至完整表明了對國民黨的看法，「可以看出支持者怒火跟四大公投比起來截然不同，黨主席必須負起很大的責任。」