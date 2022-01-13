黃光芹批朱立倫千字文睜眼說瞎話　「多看李靚蕾的文章！」

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

台中中二選區補選、立委林昶佐罷免案9日投票，中二選區由綠營候選人林靜儀勝出，罷免案也確定未達門檻，藍營支持者怒轟黨主席朱立倫神隱，而朱立倫12日也發千字文表示自己會承擔責任，對此，資深媒體人黃光芹批評，朱立倫的千字文淪為粉飾太平的牽拖文，「多看李靚蕾的文章，下次再發千字文，不至於野人獻曝。」

國民黨1個月內接連在四大公投、台中補選、罷昶案挫敗，針對朱立倫的究責聲浪四起。朱立倫13日發千字文表示自己將承擔責任，同時承諾會將中廣董事長趙少康、前高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕還有包括各個縣市長、社會方方面面的意見領袖，一起納入決策圈。

對於朱立倫的千字文，黃光芹提出兩點批評：

第一，中正萬華區的國民黨市議員，在罷昶過程中，鬥到人盡皆知，「朱立倫的千字文，還可以睜眼說瞎話，指大家同心協力，我真佩服他的勇氣！」

第二，趙少康建議朱立倫擴大決策圈，朱立倫在沒問過半個人的情形下，就把侯友宜、韓國瑜、盧秀燕、各縣市長、不知是哪個社會意見領袖列入，「我真佩服他一人決策的一貫性。」

朱立倫千字文全文：

失敗一肩扛起，制衡絶不放棄，面對台中二選區補選，以及中正萬華罷免的失利，我再一次的向大家報告，所有的失敗責難，我必須、也一定一肩扛起。

選輸了，我努力不夠，被罵應該，大家的批評也是對的，我們該改的、該做的，一定要痛定思痛去改、認真努力去做。

這一次中二補選，還有中正萬華罷昶，候選人、志工們、同志們大家的辛苦和努力，大家有目共睹！

在中二的過程當中，我看到非常多同志努力的身影，雖然面對執政者用國家資源海嘯式的攻擊。但寬恒和非常多基層的同志，各個團體，沒有一絲畏懼，就是全力以赴！而盧秀燕市長和台中的國民黨公職民代，也是情義相挺，我很感謝、也很感動！

中正萬華我也看到我們地方各個議員，還有臺北市黨部、黃復興黨部，大家同心協力，雖然沒有成功，但是大家的辛勞、大家的努力，我們所有黨員同志都看到了。的確，我們在過程當中定調，決定避免政黨對決，交給地方民眾決定。這個決定，招致批評，我會虛心檢討、誠心面對！

在過程當中，所有做不好的，做不夠的，我是黨主席，必須負起完全的責任。同時我要跟大家報告，黨的腳步一步都不能停歇，而眼前最重要的，就是年底的大選。

我們持續的在各個地方，尤其最艱困的選區，不管前兩天在台南，上個禮拜在高雄，基層我們的黨員同志，我們基層的里長、基層的議員，我們必須要聽大家的聲音，大家都對黨還有很多的熱情，很多的期待，最困難的地方，我們都看到大家願意努力付出，我相信這一分不怕失敗、不怕氣餒的決心，必是國民黨再起最大的基礎。

很多同志也都提到，我們黨必須要爭取最大多數民眾的支持，沒有多數民眾、沒有中間選民，沒有更多支持者的支持，我們是沒有辦法贏得選舉的。所以這一點我們也必須要自我反省、自我修正，我們要跟臺灣人民站在一起。

國民黨的總路線，除了捍衛中華民國，我們就是愛臺灣、就是愛這塊土地、就是要跟民眾站在一起，所有民眾關心的議題就是我們最重要的議題，我也在這邊跟大家做這樣的報告。

此外，很多同志都希望一定要有更多的參與，絕對沒有問題。我也跟大家承諾，不管是趙少康同志，不管是韓國瑜同志，不管是侯友宜市長，不管是盧秀燕市長，還有包括各個縣市長，乃至於社會方方面面的意見領袖，我們都一起來參與、一起來決策。

黨是屬於大家的，絕對不是屬於任何個人，所以年底我們對於最重要的任務選舉，我們的提名也好或者相關的策略，一定是大家一起共同來努力、共同來參與、共同來決策，才能讓黨發揮最大的力量。

最後我還是再一次強調，所有的挫折、所有的失敗，我一肩承擔，但是民主制衡的道路我們絕不放棄，也不能終止。

絶對的權力使人絶對的腐化，民主制衡是在野黨的天職，也是我們捍衛民主的責任。不管前路如何坎坷，我們絕不放棄這一份天職和責任！

我們一起加油。謝謝每一位為了中二補選、為了中正萬華所付出的每一位基層同志，每一位辛苦的常委，每一位大家的努力工作，謝謝大家。