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南韓F-5E墜機　飛官「為避開民宅」緊握操縱桿到最後！自撞山壁亡

▲▼南韓空軍一架F-5E於11日從京畿道水原基地起飛後墜毀，沈姓飛官不幸殉職。（圖／CFP）

▲南韓空軍一架F-5E戰機於11日在京畿道華城山區墜毀，沈姓飛官不幸殉職。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

台灣空軍一架F-16V戰機11日在嘉義東石外海失聯，上尉飛官陳奕至今下落不明。同日，南韓空軍也發生F-5E墜機意外，沈姓少校飛官當場殉職。南韓軍方調查發現，他為了避開民宅方向，放棄最後10秒的逃生時間，直至死前一刻都手握著操縱桿，將戰機墜毀在距離民宅僅100多公尺的山坡上。

根據韓聯社、《朝鮮日報》報導，南韓29歲已故空軍少校沈正民（音譯）11日為執行任務駕駛一架F-5E戰機，下午1時43分從水原基地正常起飛，但起飛後兩側引擎都亮起了火災警示燈，他為了緊急降落而轉向返回基地，但中途又發生操縱系統缺陷，塔台通信紀錄顯示，沈正民在墜機前喊了2次「Eject」（彈射逃生），也啟動緊急逃生程序，但最終未能逃出而殉職。

南韓空軍13日公布事故調查結果表示，由於飛機行進路線經過許多民宅，沈正民為了把機頭轉向，直到死亡的瞬間都沒有放下操縱桿，才錯過了逃生時機，「目前針對部分飛行記錄裝置進行分析的結果顯示，殉職飛官為躲避多數民宅，沒有試圖逃離，始終抓著操縱桿，最後撞上民宅附近100公尺外的山坡。」空軍指出，F-5戰機的緊急逃生設備與F-16相同，屬於新型彈射座椅，無論飛機速度、高度如何都能安全彈射。

▲▼南韓空軍一架F-5E戰機於11日在京畿道華城山區墜毀，沈姓飛官不幸殉職。（圖／翻攝自Google地圖）

▲沈正民駕駛的F-5E戰機11日墜毀在在距離私人住宅100公尺的山丘上。（圖／翻攝自Google地圖）

報導稱，沈正民從空軍士官學校的學生時期就以卓越的領導能力和足球實力，在同袍與前後輩之間獲得良好聲譽，2016年被任命為空軍少尉，據說當時他為此感到相當自豪，經常表示「想永遠當一名戰鬥飛行員」。另外，沈正民也是海軍上校崔元日的外甥，出身於培養出11名軍官的「軍事名門」，2020年底才剛和妻子結婚。

沈正民發生墜機事故當時仍是一名上尉，南韓空軍12日追敘軍銜為少校，軍方將於14日在其隸屬的空軍第10戰鬥飛行團，以「部隊葬」的形式為他舉行葬禮告別式，遺體將安葬於國立大田顯忠院（似於台灣忠烈祠）。

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