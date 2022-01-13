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F-16V墜海畫面曝！　疑高速衝入海面濺起大量水花

▲▼F-16V墜機畫面曝。（圖／民眾提供）

▲F-16V墜機畫面曝。（圖／民眾提供）

記者黃彥傑、陳以昇、林冠吟／嘉義報導

空軍一架F-16V戰機11日下午在嘉義東石外海墜海，上尉飛官陳奕至今生死未卜，陸海空三軍聯合搜救第三日，儘管陸續尋獲飛機殘骸、疑似飛官外套與人骨，但仍未發現失聯飛官的身影。此外，F-16V墜海前畫面也曝光了！有航空迷拍到F-16V墜海前的畫面，疑似大角度滾轉下墜，濺起大片水花，讓人懷疑戰機墜海前，飛行員就已經昏迷失能。

空軍嘉義四五五聯隊，由空軍上尉陳奕駕駛F-16V編號6650戰機，11日下午3點在嘉義東石外海進行對地炸射訓練時，在水溪靶場靶標北面約100公尺處墜海。有航空迷拍到F-16V墜海前的畫面，海面上濺起大量水花，顯見飛機應為高速衝進海裡，而拍到該畫面的民眾也隨即將照片交給軍方，同時也有人懷疑飛行員疑似在戰機墜海前，就已經昏迷失能。

國軍獲報後，第一時間也派出陸海空等各路人馬投擲照明彈進行夜間救援，希望能把握黃金救援72小時不間斷搜尋，但11日晚間搜尋一晚仍未有結果，直到12日一早退潮後，軍方和民眾也陸續在灘地上發現飛機的殘骸與疑似飛官的夾克，13日一早，有民眾在岸邊發現一根「很新」疑似人類的腿骨與類似飛機油箱與電線等殘骸，卻仍未有飛官陳奕的身影，軍方也在陸續拾獲飛機殘骸處加派人力搜索。

▲▼疑似撿到F-16C戰機電線組與油箱。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼疑似撿到F-16V戰機電線組與油箱。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼疑似撿到F-16C戰機電線組與油箱。（圖／記者黃彥傑攝）

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