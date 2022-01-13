日本醫護「被匡列」照樣要出勤！Omicron密接隔離期縮短至10天

▲日本當局通知地方政府，醫護人員即使被匡列為密切接觸者仍可持陰性證明出勤。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本受到新變異株Omicron肆虐影響，疫情急速加劇，厚生勞動省12日發函通知各地方政府，即使醫護人員被匡列為密切接觸者，只要在每天的檢測中確認為陰性，就可以正常出勤，也再度顯示當地醫療逐漸緊繃的事態。另一方面，當局也考慮將Omicron的密切接觸者隔離時間從14天縮短為10天，因為認為新變異株的潛伏期較原本病毒還要短。

根據《共同社》報導，事實上，厚生勞動省2021年8月因疫情升溫，導致各地醫療系統陷入緊繃，因此宣布不論是否被匡列，醫護人員將以每天工作前的檢測結果作為可否出勤的條件，然而Omicron變異株爆發後，應對方案一度不明朗，不過厚生勞動省12日再度重申了這項做法，並且通知各地方政府，稱即使醫護人員遭匡列為密接，只要持陰性證明仍可上班。

▲日本當局擬將Omicron密切接觸者的隔離期縮短至10天。（圖／路透）



此舉是為了避免第一線工作人員因隔離被迫離開工作崗位，導致醫療告急的情況發生。身為疫情重災區的沖繩縣就是因為過多醫護人員確診或被匡列，導致重點醫院被迫停止接受外部門診病患，同時停止收治急診。正是因人力不足而影響醫療。

由於Omicron被認為傳染性雖然較Delta強，但重症率低，因此日本當局將醫療供應體制計畫的重點轉為居家療養。為此，厚勞省也要求地方政府要提前整備醫療資源，以免在居家隔離者突然暴增時無法應對。

根據《讀賣新聞》報導，日本12日新增1萬3244例確診，是時隔4個月再度突破1萬人，當局13日宣布，有鑑於Omicron的潛伏期較短，因此考慮把密切接觸者的14天隔離期縮短為10天，以免造成醫療系統崩潰。根據日本國立傳染病研究所調查，沖繩縣的Omicron確診者的平均潛伏期為3天。

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