日擬20日批准「5歲以上兒童」打疫苗！一般人第3劑間隔縮短至7個月

▲日本擬開放5歲以上兒童接種輝瑞疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本疫情再度升溫，受Omicron影響，當局決定依序提前施打第3劑疫苗。厚生勞動省也擬定於20日召開專家會議，批准5歲至11歲的兒童施打新冠疫苗，預計最快3月就可正式實施。除此之外，一般民眾的第3劑接種間隔時間也從8個月縮短為7個月。

根據《日本放送協會》報導，美國輝瑞藥廠2021年5月成功獲得日本政府許可，讓12歲以上民眾施打2劑疫苗，輝瑞進而在同年11月向厚勞省申請將疫苗施打門檻降低至5歲以上。儘管目前厚生勞動省正在根據國外的試驗數據進行有效性與安全性的審查，不過預計20日就會召集專家舉行會議，批准輝瑞藥廠的申請，將5歲以上、11歲以下的民眾也列為可施打疫苗的對象。

▲一般民眾將可提早1個月接種第3劑。（圖／路透）



日本目前批准的疫苗許可為輝瑞12歲以上、莫德納12歲以上、AZ疫苗原則上40歲上，因此這也是首次有疫苗有望開放12歲以下孩童接種。

根據日本政府11日總結的新防疫指示，將盡快開放12歲以下且有意願的孩童，在經過必要手續後施打疫苗，厚生勞動省也已向地方政府宣達，希望最早3月就可以正式開始替孩童接種。

根據《每日新聞》報導，日本厚生勞動省原本規定第2劑與第3劑的疫苗接種間隔時間為8個月，因此一般民眾的第3劑施打大約會從4月起正式開始，不過由於先前購得的1800萬劑莫德納就快抵達，因此決定將民眾第3劑接種時間提前1個月，從8個月縮短至7個月，也就是說一般民眾基本上3月起就可以開打第3劑。事實上，日本目前已經針對3100萬名醫護人員與重症化風險的高齡長者提前2個月施打第3劑加強劑。

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